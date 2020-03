S prokurátorom uzavrel dohodu

Za zabitie sestry bude Kysučan za mrežami šesť rokov.

14. mar 2020 o 8:57 Iveta Hažíková

Dvadsaťpäťročnému Martinovi, ktorý ešte vlani dokopal na smrť svoju o dvadsať rokov staršiu sestru, hrozilo až dvanásťročné väzenie.

Policajný vyšetrovateľ vlani na jeseň obvinil zo zločinu zabitia 25-ročného Martina. K tragédii došlo v sobotu 21. septembra v ich rodinnom dome v obci Raková. Tam fyzicky napadol svoju 45-ročnú sestru.

Uložili mu aj protialkoholické liečenie

„Pri schádzaní zo schodov ju zozadu udrel do hlavy, následkom čoho spadla na prízemie. Potom ju kopal do oblasti hlavy, až kým mu v útokoch nezabránil ďalší člen rodiny. Žena utrpela zranenia, ktorým následne podľahla,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová. Vyšetrovateľ podal návrh vziať 25-ročného Martina do väzby.

„V predmetnej veci rozhodol Okresný súd Čadca 4. marca. Na verejnom zasadnutí schválil návrh dohody o vine a treste. Obvineného uznal za vinného zo zločinu zabitia, za čo mu uložil trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov. Súčasne mu nariadil ochranné protialkoholické liečenie ústavnou formou,“ povedala pre MY Kysucké noviny hovorkyňa Krajského súdu v Žiline Lenka Belavá.

Išli spať, záchranárov zavolali ráno

Ako informoval portál www.noviny.sk krátko po čine Martin tvrdil policajtom, že išlo o nešťastnú náhodu. Namiesto toho, aby sestre pomohol, v útoku agresívne pokračoval.

„Martu kopal do hlavy a to až dovtedy, kým mu v tom nezabránil starší brat. Dobitú ženu nechali bratia ležať na zemi a šli spať. Záchranárov zavolali až ráno, keď už bolo neskoro. Martin teraz s prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste. Samosudkyňa Okresného súdu v Čadci ju schválila. Pôvodne mu hrozilo za zabitie sestry až dvanásťročné väzenie.