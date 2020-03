V Skalitom dostane rúško každý obyvateľ. Pomôže miestna firma

V obci Skalité nečakajú na pomoc zvonku, využili miestnu firmu a už budúci týždeň bude mať všetkých 5200 obyvateľov ochranné rúško.

14. mar 2020 o 16:40 Iveta Hažíková

Miestna firma Veronika, ktorá má už dvadsaťročnú tradíciu a venuje sa výrobe odevov, dámskej a pánskej konfekcie pre známe módne značky, podala obci pomocnú ruku.

V súvislosti s urgentnou situáciou odložila nateraz svoj výrobný program a od pondelka sa bude po prvýkrát venovať šitiu rúšok.

Súvisiaci článok V Makove policajti turistov cez hranice nepúšťajú Čítajte

Ako informuje starosta Jozef Cech tie sú po vypraní vhodné na opakované použitie, obyvatelia ich dostanú od obce bezplatne. „Sme veľmi vďační tejto firme, že uprednostnila našu objednávku. Po dodaní rúšok budeme včas informovať obyvateľov o distribúcii. Chcem apelovať na všetkých, že nosiť ich nie je hanba,“ vraví starosta. Podľa slov majiteľa firmy Jozefa Urbánka záujem prejavili aj starostovia ďalších kysuckých obcí. „Problém je v tom, že nám dochádza bavlna, navyše, všetci chcú rúška dodať hneď, čo je časovo náročné,“ dodáva.

Obec Skalité však neostáva pri pomoci do vlastných radov. Rúška z ich krajčírskej dielne sa dostanú aj do Vysokej nad Kysucou: ,,Vďaka kolegiálnej pomoci pána starostu zo Skalitého no predovšetkým ústretovosti firmy krajčírstva Veronika zo Skalitého pripravujeme dodávku rúšok pre každého obyvateľa našej obce. Prosím vás však o trpezlivosť, nedá sa všetko naraz," uviedlo vedenie obce. O dodávke bude obec svojich obyvateľov informovať.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.