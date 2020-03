Česká republika uzavrie od polnoci hranice, robotníci z Kysúc neskrývajú obavy

Kysučania, ktorí denne prechádzajú hranicami za prácou do Českej republiky, majú z meniacich sa nariadení doslova zmätok. Ide najmä o robotníkov pracujúcich na Morave v ťažkom priemysle, strojárenských podnikoch, hutách, ale aj iných odvetviach.

15. mar 2020 o 16:27 Iveta Hažíková

Kysučania píšu na FB stránku našich novín. Nevedia, či zajtra majú ísť do práce za hranice. Ide o tých, ktorí dochádzajú do zamestnania každý deň. Sú ich desiatky. Od zamestnávateľa v Česku niektorí nedostali pokyny.

Majú si vybrať očéerku, vziať dovolenku? Ako vravia, žiadne symptómy nemajú, do práce ísť môžu. Kto im zaplatí za to, že zostanú doma? Z čoho budú ich rodiny žiť? Tiež sa pýtajú, či skutočne môžu prechádzať za hranice len ľudia pracujúci v profesiách, ktoré aktuálne uvádza na facebookovej stránke polícia. Tá informuje, že osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe. Ľudí bez trvalého pobytu na Slovensku a cudzincov cez hranice nepustia.

Môžu prechádzať len ľudia pracujúci v určitých profesiách

Tí, ktorí bývajú v pohraničí do 30 km od hraníc so Slovenskom a majú v pohraničí trvalý, alebo prechodný pobyt a zároveň pracujú na Slovensku, môžu cestovať na Slovensko bez povinnosti karantény. Tí, ktorí žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, buď zostanú v zahraničí, alebo na Slovensku a nebudú nikam cestovať. Toto sa nevzťahuje na občanov SR s trvalým, alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva.

Karanténa sa nevzťahuje ani na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom (dokladom o náklade, a tiež na pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov za presne daných podmienok uvedený na webe Úradu verejného zdravotníctva. „Ale čo my, ostatní?“, pýtajú sa Kysučania. Máme zostať za hranicou a platiť si tam hotel? Z čoho? Alebo zostať doma? Sme radi, že máme robotu. Aj keď o ňu zrejme neprídeme, dostaneme výplatu? Koľko peňazí nám pošlú, keď nepôjdeme do práce?“ Ako vravia, ľudia majú v tom chaos, nevedia, ako situáciu riešiť. Navyše, mnohí pracujú vo fabrikách s nepretržitou prevádzkou, napríklad v železiarňach pri vysokých peciach.

Česko uzatvára hranice

Ako informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Bárdyová na profesie, ktoré stránka polície neuvádza (teda nie sú zdravotníci a pod.), sa výnimka nevzťahuje. „Čiže ostatní Slováci po návrate z cudziny musia zostať v 14-dňovej karanténe.

Druhá možnosť je, že osoby, ktoré žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, zostanú v zahraničí. Inak po návrate na Slovensko musia zostať v karanténe. Dávam do pozornosti aj informáciu, že Česká republika od polnoci uzavrie svoje hranice so Slovenskom. Odporúčam sledovať aj ďalšie informácie, ktoré priebežne zverejňujeme na facebookovej stránke polície SR,“ dodala.

