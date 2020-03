Ľudia sa nemusia obávať. Chlieb a rožky budú vždy

15. mar 2020 o 18:38 Radoslav Blažek

Kysucké pekárne Vilija denno-denne zásobujú čerstvým pečivom celý región Kysúc, denne upečú šesť až sedem tisíc kusov chleba, 110 až 120 tisíc kusov rožkov a ďalších 30 tisíc kusov bežného a jemného pečiva.

V súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 tak u ľudí automaticky vznikajú obavy, ako to bude so zásobovaním obchodov.

Podľa slov výrobno-technickej riaditeľky Veroniky Tkáčovej nemusia mať ľudia žiadne obavy.

„Situácia sa mení zo dňa na deň. Či pôjdeme v plnej prevádzke, alebo nie, to všetko závisí od toho, koľko ľudí nastúpi do práce. Ak ich bude menej, obmedzíme niektoré druhy výrobkov, ktoré sa pečú v menšom počte. Chlieb a rožky sa ale budú vyrábať vždy,“ pokračuje.

Kysucké pekárne Vilija prirodzene prijali potrebné opatrenia, ktoré platia už od minulého týždňa.

„Majster má bezdotykový teplomer, každý zamestnanec tak prechádza meraním teploty. Navyše, pracujeme v potravinárskom priemysle, takže ľudia sú nastavení tak, že keď je akýkoľvek problém, hlásia to, neprídu do práce,“ vysvetľuje Tkáčová.

V celom areáli Kysuckých pekární Vilija sú zakázané návštevy. Každý dodávateľ musí pri vstupe do pekární vypísať dotazník, či bol v uplynulom období v zahraničí, resp. v kontakte s rizikovými osobami.

