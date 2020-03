V Radoli vládne súdržnosť, jedni darovali plátno, druhí šijú

Obec Radoľa plánuje do 3-4 dní distribuovať každému obyvateľovi rúško, ktoré sa bude dať prať a žehliť. Súčasnú situáciu sa snažia ľudia zvládnuť pracovitosťou, no najmä súdržnosťou.

16. mar 2020 o 11:27 Iveta Hažíková

Ako informoval starosta obce Anton Tkáčik pôjde o viac ako 1 500 rúšok, ktoré od soboty postupne zhotoví niekoľko krajčírok v Radoli a okolí z materiálu, ktorý darovali občania. Obec zároveň vyzýva všetkých obyvateľov, aby si rúška vyrábali aj sami a pomáhali si s vlastnoručnou výrobou navzájom, pretože bude potrebné, aby si ich mohli vymieňať a prať.

Podľa slov starostu plátna na ich výrobu bude dostatok, problémom je však nedostatok gumičiek a šnúrok. Časť rúšok budú preto distribuovať bez šnúrok, s ušitým „tunelom“, cez ktorý si budú môcť prevliecť gumičku alebo šnúrku z vlastných zdrojov.

„Nemôžeme sa teraz spoliehať, že nám to niekto dodá – každý v Európe bude potrebovať rúško. Keby každý mal len jedno, tak už je to 500 miliónov kusov. To nikto nedodá na počkanie.

Využívajme to, čo je nám Slovákom vlastné, a to pracovitosť a vynaliezavosť. Buďme disciplinovaní a súdržní. Určite to zvládneme,“ dodáva Tkáčik.

