Koronavírus: Zo Španielska utekala domov v gumených rukaviciach

Švajčiari si neuvedomujú situáciu, hovorí Kysučanka, ktorá tam pracuje. Ministerstvo začína s repatriáciou.

18. mar 2020 o 8:35 Magdaléna Paluchová

Mená respondentiek v texte sú zmenené kvôli ochrane ich súkromia.

Podľa informácií ministerstva zahraničných vecí sa len za dva dni od štvrtka 12. marca do piatku 13. marca na Slovensko vrátilo 20-tisíc občanov SR. Cestovanie pokračovalo aj cez víkend, kým sa nesprísňovali pravidlá zatvárania hraníc. Klára a Natália stihli pricestovať na Slovensko v sobotu 14. marca.

Na mimoriadnom rokovaní vlády v nedeľu 15. marca vláda uložila ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi pripraviť plán repatriácie, čiže návratu Slovákov zo zahraničia domov. Uprednostnené majú byť deti, mladiství a mládež. Tí, ktorí vycestovali kvôli dovolenke, budú podľa premiéra Pellegriniho musieť strpieť diskomfort a počkať.

Štát podľa dosluhujúceho predsedu vlády SR eviduje v súčasnosti 992 ľudí, ktorí žiadajú o repatriáciu domov, toto číslo, ako upozornil, môže byť trochu vyššie.

Ak sa nachádzate v zahraničí, kontaktujte Veľvyslanectvo SR v krajine, v ktorej ste, aby ministerstvo o vás vedelo a mohlo prijať rozhodnutie, kedy a ako môžete byť prepravení.

Mestá zatvárali za chrbtom

Vycestovať za ňou mala rodina, nakoniec ona ohlásila predčasný návrat.

Situácia sa menila každý deň aspoň dvakrát, hovorí Kysučanka Klára, ktorej stále plynie študijný pobyt v Španielsku. „Večer som sa s rodičmi dohodla, že krízu prekonám zatvorená v byte neďaleko Madridu, ráno som už kupovala letenku. Je zvláštne predstaviť si, že nemôžete odísť kedykoľvek, lebo hranice zatvoria. Za chrbtom nám doslova uzatvárali mestá, to nás prinútilo konať.“

Z mesta Cuenca odchádzala v piatok do Alicante, odkiaľ mala v utorok 17. marca odletieť. Pre hrozbu z uzatvorených hraníc a zrušených letov si však kúpila letenku hneď ako to bolo možné už na sobotu. „Do utorka bolo v takejto situácii príliš ďaleko. Každého pol dňa prichádzali nové nariadenia,“ hovorí.

Let zrušilo podľa nej mnoho ľudí. „Bolo to stresujúce, pretože v lietadle cirkuluje ten istý vzduch. Ak je nakazený jeden človek, nakazia sa všetci. Rúška, respirátory ani jednorazové rukavice nebolo dostať ani v Španielsku. Cestovala som so šatkou na tvári a gumených rukaviciach na umývanie toaliet.“

Z Viedne na Slovensko Klára cestovala so známym, ktorému neprekáža štrnásťdňová karanténa, ktorú musí teraz absolvovať, pretože s ňou bol v kontakte. „V opačnom prípade by som sa snažila zobrať si taxík z Viedne k slovenským hraniciam a hranicu prejsť peši,“ hovorí.

Klára bola v Španielsku na študentskom pobyte. V Cuence, kde študovala, nechala všetko okrem najcennejších vecí s tým, že po kríze sa po veci vráti. Po tom, ako Španielsko vyhlásili za druhé Taliansko pri vývoji situácie s koronavírusom, so svojimi vecami už neráta, alebo aspoň nie tak skoro. „Vyzerá to tak, že nájom budem platiť v Španielsku ďalej, kým mi neuplynie zmluva, veci si nechám poslať zásielkovou službou, podľa toho, koľko týždňov bude situácia trvať.“

Študentka po príchode na Slovensko rodinu ešte nevidela. Štrnásťdňovú karanténu trávi sama mimo bydliska, aby neohrozovala najbližšiu rodinu a nemuseli s ňou tráviť karanténu.

Pedanti Európy si zo situácie robili žarty

Rýchlosť šírenia koronavírusu pravdepodobne podcenili aj v Rakúsku a Švajčiarsku, v krajinách, ktoré sú, paradoxne, dobre zorganizované.

Kysučanka Natália žije na rakúskej strane v pohraničí so Švajčiarskom, pracuje na švajčiarskej strane. Ľudia z tej oblasti tiež často cestujú za lyžovaním do talianskych Álp, rovnako, ako jej šéf, ktorý nesúhlasil, aby z práce odišla. „Všetci akoby zaspali dobu, robia si z toho srandu a tržby sú stále prednejšie ako zatvorenie prevádzok. Nepýtala som sa na dovolenie, oznámila som, že do práce neprídem.“

Švajčiari podľa Natáliiných slov situáciu podcenili, zatvorenie škôl oznámili v piatok, s platnosťou od pondelka 16. marca: „Berú to na ľahkú váhu, pribúda im 500 nakazených denne.“

Klára aj Natália sa zhodujú, že radšej budú tráviť karanténu doma na Slovensku, ako za hranicami. „Doslova sme zdrhli do krajiny, kde to berie vláda ako tak vážne,“ opisuje Natália.

Španielsko má momentálne 11 826 nakazených, chorobe podľahlo k dnešnému dňu 533 ľudí a krajina sa počtom nakazených zaradila k štvrtej najviac postihnutej oblasti, predbehla už aj Južnú Kóreu. Švajčiarsko má 2 742 nakazených, zomrelo 27 ľudí. V Rakúsku sa nakazilo 1 426 obyvateľov, evidujú zatiaľ štyri úmrtia. Štatistiky sa menia veľmi rýchlo, sú dostupné na tomto odkaze.

