Polovica baníkov zo Slovenska neprišla včera do práce

Problémy súvisiace s koronavírusom riešia aj Ostravsko-karvinské doly (OKD), ktoré zamestnávajú približne 200 Slovákov. Väčšinu tvoria Kysučania, ktorí dochádzajú do baní Darkov a ČSM.

17. mar 2020 o 12:28 Iveta Hažíková

Uzavreté hranice a zmätok ohľadom ich prechodu, zapríčinili zrejme aj to, že včera napríklad nenastúpila do práce asi polovica baníkov zo Slovenska. „Ešte na rannú zmenu prišli všetci, na odpoludňajšiu asi polovica, dôvod zatiaľ nepoznáme,“ povedal hovorca OKD Ivo Čelechovský. Potvrdil, že väčšina Slovákov je z okresu Čadca Kysucké Nové Mesto, ale keďže nie všetci sú kmeňovými zamestnancami, ale pracujú aj pre dodávateľské firmy, môžu mať rôzne bydliská.

Potvrdenia síce majú, ale ...

Pre OKD v súčasnosti pracuje až 2-tisíc zahraničných zamestnancov, ktorých zamestnávajú dodávateľské spoločnosti. Ide o 1800 Poliakov a približne 200 Slovákov. „Vedenie spoločnosti OKD postupuje v zmysle nariadenia Vlády ČR a tak požiadalo príslušné orgány a inštitúcie o udelenie výnimky pre týchto zamestnancov, ktorí pravidelne prekračujú hranice s Poľskom alebo Slovenskom za účelom práce v ťažobnej firme. V piatok 13. marca sme všetkým zaslali aj potrebné potvrdenia o tom, že v OKD pracujú,“ informoval Čelechovský. Na Slovensku však momentálne platia jednoznačne predpisy, ktoré hovoria, že osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe.

Tí, ktorí žijú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania do zahraničia, buď ostanú tam, alebo na Slovensku a nebudú nikam cestovať. Toto sa nevzťahuje na občanov SR s trvalým, alebo prechodným pobytom na Slovensku, ktorí dochádzajú do prihraničných oblastí za prácou v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva. Karanténa sa nevzťahuje ani na vodičov komerčnej nákladnej dopravy, vodičov menších vozidiel (do 3,5 tony) s nákladom, ktorí sa preukážu CMR dokladom (dokladom o náklade, a tiež na pilotov, rušňovodičov, strojvodcov, zdravotníkov, zamestnancov pohrebných služieb a námorníkov za presne daných podmienok uvedený na webe Úradu verejného zdravotníctva.

Keďže baníci sa tam nespomínajú, viacerí Kysučania majú v tom zmätok, pričom nejde len o túto profesiu.

Problémom sú aj kolóny na hraniciach

V minulosti premávali z Kysúc tzv. banícke autobusy.„Čo sa týka súčasnej dopravy, OKD už žiadne špeciálne linky neprevádzkuje. Slováci jazdia do práce najčastejšie autami. Teraz však nastal problém s ich odbavovaním, keďže na hraniciach sa vytvárajú kolóny a zamestnanci prichádzajú do práce s oneskorením. Usilujeme sa o to, aby príslušné kompetentné orgány zaistili zrýchlené kontroly, alebo zvýšili počet odbavovacích hraničných miest,“ povedal.

Na margo konkrétnych opatrení v priebehu ťažby v podzemí informoval, že v súvislosti s koronavírusom prijali viaceré. „Ide napríklad o náhodné meranie telesnej teploty, používanie ochranných pomôcok vrátane respirátorov a podobne. Čo sa týka respirátora, ten musia mať baníci nasadený nepretržite najmä v miestach, kde sa k sebe približujú osoby na bližšiu vzdialenosť než dva metre,“ dodal.

