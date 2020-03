Majiteľ čadčianskej cestovky: V prípade letných dovoleniek odporúčam počkať na vývoj situácie

Odporúčam klientom informovať sa u svojich predajcov o počte dní, kedy môžu zájazd stornovať s najnižšou mierou percentuálnej spoluúčasti.

18. mar 2020 o 8:36 Radoslav Blažek

Aktuálna situácia v súvislosti s vírusom COVID-19 ovplyvňuje každý segment a cestovné kancelárie a agentúry nie sú výnimkou.

„Kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia klientov cestovnej agentúry ZAHRA sme predaj na najbližšie dni pozastavili. V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho stavu, postupným uzatváraním letísk a rušením jednotlivých leteckých liniek majú klienti nárok na bezplatné storno zájazdu, prípadne letenky vo vybraných termínoch. Ide najmä o odlety do krajín, kde Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo výstrahu 3. stupňa. Väčšina touroperátorov, a taktiež aj leteckých spoločností ponúka okrem možnosti storna aj možnosť bezplatnej zmeny termínu zájazdu,“ prezrádza Martin Vangel, majiteľ cestovky ZAHRA.

Viacero ľudí začiatkom roka využilo ponuky FIRST MINUTE a „zabookovalo“ si aj letnú dovolenku. Ako postupovať v takýchto prípadoch, počkať alebo dovolenku ihneď stornovať?

„Strach a panika v uplynulých dňoch je u väčšiny populácie opodstatnená, avšak podľa vyhliadok odborníkov by o mesiac či dva mala byť situácia vo svete stabilizovaná s klesajúcou tendenciou počtu infikovaných ľudí. Preto v prípade letných dovoleniek odporúčam klientom počkať na nasledovný vývoj situácie,“ hovorí Vangel.

V prípade, že klienti majú záujem o storno zájazdu s dátumom uskutočnenia v niektorom z letných mesiacov a neskôr, postupuje sa podľa všeobecných zmluvných podmienok príslušnej cestovnej kancelárie. Vo väčšine prípadov ide teda o čiastku vo výške 10 – 50 percent z celkovej ceny zájazdu. Výška storno poplatku sa nemení a platí v najnižšej možnej miere od 46 až do 35 dní pred nástupom na dovolenku.

„Odporúčam klientom informovať sa u svojich predajcov o počte dní, kedy môžu zájazd stornovať s najnižšou mierou percentuálnej spoluúčasti. V preklade to znamená, že ak má klient kúpený zájazd na júl, je výška storno poplatku rovnaká pri storne napríklad v polovici marca, alebo koncom mája. Radím teda počkať, neunáhliť sa a neprísť o svoje prostriedky. Ak by sa situácia aj napriek opatreniam vo svete nezlepšila a pretrvávalo by aj naďalej všeobecné ohrozenie, cestovné kancelárie budú vychádzať v ústrety svojim klientom a umožnia buď zmeniť termín dovolenky, zmeniť destináciu, alebo im vrátia peniaze,“ tvrdí Martin Vangel.

Cestovné agentúry čelia kvôli šíriacej sa nákaze taktiež obrovským ekonomickým výpadkom. Podľa slov Martina Vangela by to cestovku nemalo ohroziť.

„Na základe rozhodnutia vedenia cestovnej agentúry ZAHRA o dočasnom (2 týždňovom) pozastavení predaja zájazdov na najbližšie dni s cieľom chrániť svojich klientov počítame s miernym obmedzením tržieb. Cestovná agentúra ZAHRA pôsobí na trhu už niekoľko rokov, je stabilná, spoľahlivá a prípadný dočasný výpadok neovplyvní chod prevádzky. Všetkým čitateľom a obyvateľom prajem v mene CA ZAHRA veľa síl, opatrnosti a najmä zdravia,“ dodáva na záver Vangel.

