Opatrenia na Okresnej prokuratúre v Čadci

Okresná prokuratúra informuje o aktuálnych opatreniach, týkajú sa aj ústnych podaní do zápisníc.

18. mar 2020 o 9:12 Iveta Hažíková

Okresná prokuratúra v Čadci oznamuje, že v súvislosti so šírením koronavírusu COVID - 19 sa až do odvolania nebudú v budove Okresnej prokuratúry v Čadci prijímať ústne podania do zápisnice.

Ako informoval okresný prokurátor Miloš Kováč osobne doručené podania od fyzických a právnických osôb podateľňa prijíma v obmedzenom režime a to denne od 8. do 11. hodiny.

