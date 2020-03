Čo robia kysuckí športovci, keď nemôžu súťažiť a spoločne trénovať? (anketa)

Pýtali sme sa ich na aktuálnu situáciu.

19. mar 2020 o 10:27 Marián Masaryk

Začiatkom marca sa pre pandémiu COVID-19 oficiálne zrušili všetky športové a kultúrne podujatia na Slovensku, čo znamenalo aj prerušenie alebo koniec všetkých súťaží.

Vybraných kysuckých športovcov sme sa pýtali, ako vnímajú tieto obmedzenia a čo robia, keď sa nemôžu naplno venovať svojim športovým aktivitám.

Tobiáš Marguš, HK Trnava: „Budem sa učiť na maturitu alebo budem trénovať sám ako väčšinu leta. Na iné moc nebudem mať čas, ale keďže ma čaká maturita, ale samozrejme, nájdu sa aj záľuby ako počítačové hry a podobné veci.“

Pavol Slovák, LG Bratislava: „Pre športovcov to bude ťažké vypustiť na dva týždne, keď sme zvyknutí hrávať. Ale myslím, že z nás každý si nájde niečo individuálne, aby sme čosi pre seba robili. Ja osobne bývam na dedine, tak vybehnem do hôr. To bude taký relax aj pohyb. Myslím, že to moc nenaruší našu pohybovú životosprávu."