Študenti i dôchodcovia najskôr pendlovali vlakom po republike

Pracovníkom železníc sa pre rúška cestujúci vo vlaku vysmievali.

21. mar 2020 o 7:28 Iveta Hažíková

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

Lenka z Kysúc pracuje ako vlakvedúca. Stretnúť ju môžete na trase Bratislava- Žilina-Košice, ale aj Žilina - Čadca. V uplynulých dňoch nad správaním niektorých cestujúcich len neveriacky krútila hlavou.

Študenti sa najskôr tešili z nečakaných prázdnin

Ako vraví v porovnaní s bežnými dňami cestuje v súčasnosti oveľa menej ľudí. „Keď začali študentom zatvárať školy, poňali to ako super prázdniny a začali vo veľkej miere pendlovať len tak po celom Slovensku. Vyrazili na rôzne výlety. Vlaky chodili oveľa plnšie ako predtým, doslova ako keby sa blížili Vianoce.

Súvisiaci článok V Korni dezinfikujú autobusové zastávky Čítajte

Napríklad, štyri študentky vo vlaku z Bratislavy do Košíc povedali, že majú prázdniny a idú len tak na kávu do Košíc. Veď za lístok nezaplatili ani cent, tak prečo ten čas nevyužiť? Pri otázke, či nepochopili čo sa momentálne deje, sa len pousmiali s tým, že to ľudia berú príliš vážne,“ opisuje situáciu Lenka.

Na výlet sa vybrali aj dôchodcovia z Kysúc

Postupne ako sa začala situácia zhoršovať a začali pribúdať nakazení ľudia, bolo cítiť aj vo vlaku, že už cestujú naozaj len tí, ktorí to potrebujú. „Keď prišlo vyhlásenie, že sa pozatvárajú lyžiarske strediská a ľudia by mali zostať doma, zasa sa našli odvážlivci, ktorým to evidentne nevadilo. Veď prečo by sa potom vybrala skupinka dôchodcov z horných Kysúc na výlet do Tatier? Keď sa ich kolegyňa opýtala, či sa neboja, veď predsa sú už vo veku, kedy sú ohrození najviac, dokonca sa jej vysmiali. Vraj nech sa bojí ona, keď má na tvári rúško a drží si odstup. A zase sme pri tom. Máme niečo zadarmo, poďme kam chceme, nemusíme rešpektovať žiadne obmedzenia,“ pridáva ďalšiu skúsenosť.

Pre rúška sa z nich vysmievali

Na margo rúšok hovorí, že keď ich začali nosiť, museli znášať výsmech z každej strany. „Cestujúci sa pýtali, či sme nakazené, vezieme vírus a podobne. Je smutné, že ľudia na hlavnej trase to pochopili oveľa skôr a naozaj je teraz situácia taká, že každý už to rúško má, alebo si chráni tvár šatkou, či šálom,“ konštatuje. To však nemohla povedať o ľuďoch ktorí cestovali Žilina-Čadca. Našli sa jednotlivci, ktorí to brali ako srandu a doslova sa im vysmiali do tváre, načo im to je.

Súvisiaci článok Ľudia tlieskajú: Lekári, sestry, predavačky, ďakujeme vám! Čítajte

Najväčším problémom podľa nej bolo to, že na začiatku to stále ľudia brali na ľahkú váhu a mysleli si, že taký menší „výletik“ s priateľmi vôbec nie je zlý nápad. „Chvalabohu, platí už nariadenie, že do vlaku smú nastúpiť ľudia, ktorí si chránia tvár rúškom, alebo šálom. Ak nebudú toto nariadenie dodržiavať, môžeme ich z vlaku vykázať,“ pokračuje Lenka. Ako vraví, situácia sa obrátila. „Tí, čo sa mi predtým pre rúško smiali, ho sami teraz musia nosiť.“

Dodáva, že teraz sa ukáže, ako sme zodpovední a ako nám záleží na tom, aby sa toto všetko skončilo čím skôr. „Potom budeme môcť opäť spokojne ísť aj na tú kávu do Košíc, či na výlet do Tatier. Držme si všetci palce, buďme zodpovední, nebojme sa chrániť si zdravie. Aj tak, že keď nemusíme súrne cestovať, zostaneme radšej doma“.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan