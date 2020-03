Rúško dostal aj veľkonočný zajac. Na ľudí dohliada, aby dodržiavali prísne opatrenia

O obedy pre starkých sa podobne ako v iných mestách a obciach starajú reštaurácie s rozvozom.

23. mar 2020 o 9:19 Radoslav Blažek

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

Hoci život v mestách a obciach na Slovensku sa v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 výrazne spomalil, úplne sa zastaviť nemohol. Aj v Krásne nad Kysucou pokračujú v rôznych organizačných veciach či zametaní ulíc po zime, no prvoradou témou je, samozrejme, ochrana ľudí pred šíriacou sa nákazou.

Situácii sa prispôsobil aj veľkonočný zajac. Ten sa už velebí na námestí pred domom kultúry v Krásne nad Kysucou. Oproti minulému roku mu však na tvári pribudlo rúško.

Prečítajte si tiež Má ojedinelý syndróm a nehovorí. Jej mame povedali, že majú komunikovať ako Hawking Čítajte

„Veľa ľudí, najmä mladších, stále zabúdalo dodržiavať prísne opatrenia, do mesta chodili bez rúška. A tak sme sa rozhodli, že náš zajac, symbol jari, bude našim obyvateľom a návštevníkom pripomínať, že nosiť rúško je v tejto dobe nutnosť. Zajac zároveň symbolizuje aj fakt, že teraz treba byť doma. Veď aj on stojí na svojom mieste a nikam nechodí,“ hovorí primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.

Aj on potvrdzuje, že zohnať rúška je veľký problém. „Oslovili sme miestnych živnostníkov, firmičky, ktoré majú krajčírske centrá, aby nám ušili rúška. Máme aj dobrovoľníčky, ktorým nakupujeme látky, gumičky a ony nám pomáhajú s nedostatkom rúšok. Následne ich roznášajú mestskí policajti či dobrovoľníci. Začali sme od seniorov a ľudí, ktorých môže vírus najviac ohroziť. Samozrejme, ceny sú rôzne, ale musíme na to vynaložiť prostriedky bez ohľadu na to, ako to zasiahne rozpočet,“ vysvetľuje Grapa.

O obedy pre starkých sa podobne ako v iných mestách a obciach starajú reštaurácie s rozvozom. „Keďže sa nevarí v školách, musíme to riešiť touto formou. Starkí si vyberú z troch štyroch jedál, obed im dovezú domov. Veľká vďaka v tomto smere patrí dobrovoľníkom, taxi službám, ktorí pomáhajú, ako sa dá,“ prezrádza na záver Jozef Grapa.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.