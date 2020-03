V Čadci začnú používať rýchlotesty

Medici z Kysúc, ktorí prišli domov zo škôl, ponúkli Kysuckej nemocnici pomoc.

24. mar 2020 o 7:01 Iveta Hažíková

V Kysuckej nemocnici museli v januári 2005 zrušiť infekčné oddelenie, ktoré v Čadci fungovalo od roku 1970. Zamestnanci sa už vtedy pýtali, čo by sa stalo, keby došlo k epidémii. A tá skutočne prišla. Najbližšie špecializované pracovisko je v Martine. Išlo vtedy o rozhodnutie Regionálneho koordinačného centra Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Žiline. To si totiž neobjednalo hospitalizáciu pacientov s infekčnými ochoreniami.

Keby ho nemocnica naďalej prevádzkovala, musela by ho financovať sama, na čo peniaze nemala. Najčastejšie sa na infekčnom liečili pacienti so salmonelou, boreliózou, hepatitídou, pasovým oparom, meningitídou a ďalšími ochoreniami. Už v tom čase si zamestnanci kládli otázku, čo by sa stalo v prípade epidémie. Ako sa ukázalo, ich obavy boli opodstatnené. „Je to veľká škoda, že nemocnica o toto oddelenie prišla. O to je to v súčasnosti horšie. Pracujeme však na tom, aby sme zabezpečili ochranu našich pacientov aj zdravotníkov,“ povedal riaditeľ nemocnice Martin Šenfeld.

Začnú používať rýchlotesty

Pri vstupe na urgentný príjem vytvorili tzv. bezkontaktnú zónu, kde sa pacienti dostanú až po identifikácii a vylúčení podozrenia z koronavírusovej nákazy. Pokiaľ podozrenie je, týchto pacientov, ktorých zdravotný stav nie je vážny, zatiaľ izolujú v obytnom prívese, ktorý je pred budovou urgentného príjmu. Vybavili ho hygienickými pomôckami, toaletou, elektrinou a vodou. „V prípade vážneho stavu, kde je podozrenie na koronavírus, majú pripravené špeciálne priestory v budove nemocnice. V najbližších dňoch chceme zaviesť rýchlotesty, ktoré by mali do pár minút vylúčiť nákazu koronavírusom,“ informoval Šenfeld.

Podľa jeho slov pripravujú postupne ďalšie súbory opatrení v oblasti ochrany zdravia pacientov, tiež zamestnancov nemocnice. „Komunikujeme aj s medikmi, ktorí chcú tiež pomôcť pri riešení tejto kritickej situácie. Veľmi si vážim ich ústretovosť a ochotu. Akurát nastavujeme formu spolupráce, nielen s nimi, ale aj s inými dobrovoľníkmi. Je to veľmi povzbudzujúce, že v týchto ťažkých chvíľach nachádzame pomocnú ruku,“ váži si tento počin riaditeľ.

Žiadajú pacientov, aby nezamlčovali cestovateľskú anamnézu a karanténu

Nemocnica momentálne poskytuje len akútnu zdravotnú starostlivosť a tú, kde hrozí riziko z omeškania. „Uzatvorili sme viaceré vchody, oddelili lôžkovú časť, kde ležia pacienti, aby sme zabránili ich ohrozeniu. Ambulantná časť funguje tiež v obmedzenom režime, poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Do budovy nemocnice je zakázané chodiť bez ochranného rúška,“ približuje ďalšie opatrenia.

A pokračuje s tým, že postupne pripravujú reprofiláciu oddelení na to, aby vedeli zvládnuť pandémiu. Zároveň vyzýva, aby ľudia nechodili do nemocnice, pokiaľ ich zdravotný stav znesie odklad. Tiež aby boli úprimní a nezamlčovali zdravotníkom informácie o cestovateľskej anamnéze, prípadne karanténe, pretože v opačnom prípade ich vystavujú veľkému riziku.

