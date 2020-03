Kapitán Tatrana Krásno o novom trénerovi: Je náročný a chce, aby sme vyhrávali

Skúsený obranca patrí medzi lídrov treťoligistu.

26. mar 2020 o 8:59 Marián Masaryk

Futbalisti Tatrana Krásno nad Kysucou budú v prípade dohrania jarnej časti tejto sezóny bojovať o udržanie sa v tretej lige stred. Okrem nového trénera Róberta Kullu sa budú spoliehať aj na svojho kapitána Libora Ďuratného.

Krásnu patrí po jeseni jedenáste miesto v tabuľke so sedemnástimi bodmi z pätnástich zápasov. Žiaden iný klub v súťaži nezaznamenal toľko nerozhodných výsledkov. Aj tie podľa Ďuratného mohli viesť ku zmene na trénerskom poste.

„V prvej polovici sezóny sme boli remízovým kráľom. Síce sme neprehrávali, ale ani veľa výhier sme nemali. Možno vedenie nebolo úplne spokojné s výsledkami, a preto sa zmenil tréner. Mám zmiešané pocity. Naučili sme sa neprehrávať, ale tých bodov sme očakávali asi trochu viac. Jar bude náročná, lebo budeme musieť bojovať o záchranu.“

„Informácia bola taká, že zmena nastala kvôli výsledkom, možno ani tá hra nebola veľmi oslnivá pre divákov. Ja tú zmenu beriem tak ako je. Tréneri prichádzajú a odchádzajú, rovnako ako hráči. My sa s tým musíme vyrovnať. Futbal sa rozhoduje na ihrisku, čiže my sme to mohli ovplyvniť už vtedy. Nejako to dopadlo a ideme ďalej,“ zhodnotil Ďuratný.

Ako sa tridsaťštyriročnému stopérovi pozdáva omnoho mladší nástupca skúseného Jozefa Šina, ktorý prebral mužstvo pred začiatkom zimnej prípravy?