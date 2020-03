Je rozhodnuté. V tejto sezóne sa už futbal hrať nebude!

Zrušila sa jarná časť vo všetkých súťažiach.

26. mar 2020 o 15:38 SsFZ, ObFZ

Pandémia COVID-19 napokon nedovolí ani amatérskym futbalistom na Kysuciach a na celom Slovensku pokračovať v súťažiach. Stredoslovenský futbalový zväz aj Oblastný futbalový zväz Kysúc oficiálne oznámili zrušenie jarnej časti sezóny 2019/20.

Výkonné výbory všetkých regionálnych zväzov na Slovensku sa v elektronickom hlasovaní jednomyseľne zhodli na tom, že aktuálny ročník je zrušený a výsledky z jesennej časti sú anulované. Nebudú teda určení ligoví majstri ani zostupujúce tímy.

Rozhodnutie regionálnych zväzov platí aj pre oblastné zväzy, vrátane toho kysuckého. Opatrenie sa teda dotkne dokopy jedenástich kysuckých klubov pôsobiacich v TIPOS III. lige Stred, IV. lige Sever a V. lige Skupina A, ako aj v VI. lige a VII. lige Double Star Bet. Sezóna sa skončila pre dospelých, dorastencov, žiakov aj prípravky.

Keďže situácia ohľadom pandémie sa nezlepšuje, všetci zainteresovaní usúdili, že zdravie je prednejšie ako futbal. Hovorilo sa o možnom preložení začiatku jarnej časti na máj, ale to napokon nebude možné.

Amatérski futbalisti zároveň chodia do práce či do školy, takže nie je reálne skrátiť jarnú časť na jeden či dva mesiace hraním dvoch zápasov každý týždeň. Majstrovské súťaže sa musia hrať na dve kolá a keďže jarné sa nebude konať, jesenné sa musí anulovať. Postup ani zostup tímov nie je možný, lebo po zrušení jarnej odvetnej časti súťaže by už neplatila rovnosť šancí pre všetkých.