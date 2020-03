Primátori: Ekonomika nás dobehne neskôr, prvoradé je zdravie a bezpečnosť

Peter Fiabáne, primátor Žiliny a Jozef Grapa, primátor Krásna nad Kysucou, diskutovali o krízových opatreniach kvôli koronavírusu a možných dopadoch na mestá.

26. mar 2020 o 18:38 Magdaléna Paluchová

V relácii Pod rúškom informácií z dielne vydavateľstva Petit Press a mediálnej agentúry M KREO, sa stretli primátori krajského mesta a najmenšieho mesta na Kysuciach.

Ešte predtým, ako sa potvrdil vírus COVID-19 na Slovensku, sa štátna správa snažila komunikovať obyvateľom kroky prevencie. Primátor Krásna nad Kysucou však hovorí, že ak by nezačali brať opraty do rúk samosprávy, obyvatelia by necítili vážnosť situácie: „Často sa musíme spoliehať sami na seba. Pracovníkom pôšt, obchodov, či zdravotného strediska sme okamžite ako mesto začali distribuovať rúška. Veľmi ťažko sa prijímajú rozhodnutia o zatvorení prevádzok, pretože si uvedomujeme dopad na ľudí, ktorí prídu o mzdy,“ vysvetľuje Jozef Grapa.

Riešenia sa postupne snažilo prijímať aj mesto Žilina. Informácie občanom komunikovali cez SMS správy, kvôli vírusu zaviedli mestskú aplikáciu. „Kvôli informáciám nás sleduje oveľa viac ľudí na sociálnych sieťach, spustili sme krízovú telefonickú linku a v uplynulom týždni sme zaviedli centrum podpory, kde zbierame podnety od občanov. Zameriavame sa na seniorov, tých, ktorí majú obmedzený pohyb. Centrum má linku psychológa, linku, ktorá bude reagovať na všetky podnety týkajúce sa zásobovania tovarov, liekov, rúšok,“ Peter Fiabáne tvrdí, že mesto sa snaží, aby komunikácia bola komplexná.

Samosprávy si navzájom radia

Úrady miest na fungovanie počas pandémie nie sú pripravené a aj tu sa museli zavádzať opatrenia. Primátori pristúpili k minimalizácii pracovníkov na mestských úradoch. Jozef Grapa dodáva, že s tým súvisí aj „preškolenie“ občanov, ktorí musia svoje požiadavky na úrad komunikovať najmä telefonicky. Úradníci uprednostňujú neodkladné požiadavky. „Vysvetľovali sme občanom, že niektoré požiadavky sú teraz nepodstatné a ich riešenie musí počkať. Stretli sme sa aj s nepochopením, no v tomto spravili svoju úlohu médiá, ktoré situáciu opakovane vysvetľovali.“

Peter Fiabáne informoval, že o opatreniach komunikuje mesto Žilina aj s ostatnými krajskými mestami, ktoré majú podobné problémy. „Najväčšou otázkou sú momentálne dane. Samospráva si musí poradiť v mnohých oblastiach úplne sama. Nie je správne, že si mali samosprávy sami rozhodovať o zatvorení škôl. Samosprávy boli hodené do vody a museli riešiť situáciu ešte pred štátnymi orgánmi," naznačil Peter Fiabáne.

Jozef Grapa s ním súhlasí v tom, že organizovanosť pri takých opatreniach ako je zatváranie škôl, musí byť oveľa lepšia: „Mali sme zatvárať školy, no rodičia stále chodili do zamestnania, deti nemali kde byť. Takisto diskutujeme množstvo otáznikov v paragrafoch, ako či majú ísť do zamestnania školníci, či kuchárky, pokiaľ tam nie sú deti, ako si vyložiť prekážku v práci,“ opisuje svoje skúsenosti primátor.

Dopad na mestá bez pomoci štátu bude fatálny

V Krásne nad Kysucou kvôli koronavírusu do 1. júna pozastavili doručovanie rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Vznikne tak diera v mestskej kase. „Hospodárime dobre a preto máme nejakú rezervu, no prehodnocujeme všetky aktivity. Pre právnické osoby sme rozhodnutia doručili, no v prípade fyzických osôb sme to stopli, pretože by sa následne húfne stretávali na pošte a to je neprijateľné. DO úvahy nepripadalo ani doručovanie do vlastných rúk.“ Ľudia zaplatia neskôr, splatnosť dajú na dlhšie obdobie, Grapa hovorí, že počítajú s vážnejšími výpadkami a tvrdí, že mesto si musí poradiť.

Podľa Fiabáneho bude dopad vírusu na rozpočet mesta fatálny, aj keď aj Žilina disponuje rezervami. „Pokiaľ štát neprijme opatrenia na pomoc samosprávam, alebo nepomôže občanom aby ich odvody, s ktorých my žijeme, boli dostatočne vysoké, tak budeme mať problém zabezpečiť aj základné služby ako čistota, investície, opravy.“

Žilina má v pláne doručiť rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností všetkým, platby však plánuje osobám rozložiť v čase aby neboli pod tlakom. Úroky z omeškania sa podľa usmernení štátu platiť nebudú.

Podľa primátorov bude ekonomika mestá dobiehať postupne, prvoradé je teraz zdravie a bezpečnosť obyvateľov.

Mestá sa budú musieť vysporiadať aj so zmenami v rozpočte a tým, ako budú počas krízy prebiehať májové riadne zastupiteľstvá.

Peter Fiabáne je za to, aby sa poslanci pri dodržaní hygienických zásad stretli. Zasadnutie plánuje presunúť z radnice na mestský úrad do veľkej zasadačky. Dôležitá bude aj efektivita zasadnutí a to, aby sa poslanci dohodli v čo najkratšom čase.