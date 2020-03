Darcov krvi ubúda, nemocnica prosí o pomoc

Koronavírus priniesol aj nové predpisy pre darcov ,ešte pred vstupom musí každý vyplniť checklist.

27. mar 2020 o 8:57 Iveta Hažíková

Aj v Kysuckej nemocnici potrebujú krv. Na hematologicko- transfúziologické oddelenie prichádza v poslednom období čoraz menej darcov. Ich pomoc je však pre zdravotnícke zariadenie nesmierne dôležitá.

Prečo darovať krv? „Pre nás je to len chvíľa času strávená darovaním, ale pre ľudí, ktorí ju nevyhnutne potrebujú, je to záchrana života. Život a zdravie je to najcennejšie, čo máme a čím disponujeme. Nie vždy môžeme o nich rozhodovať sami. Niekedy si s nami osud zahrá nie najlepšiu pesničku. Vtedy náš život visí na kvapke krvi a na dobrovoľných darcoch, ktorí ju poskytnú. Stačí tak málo a dokážeme pomôcť,“ hovorí riaditeľka Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Čadci Helena Tomašikova.

Krv môžete darovať na odberovom mieste hematologicko-transfúziologického oddelenia Kysuckej nemocnice v Čadci každý pondelok, utorok, štvrtok a piatok v čase od 6.30 do 9. hodiny. Nezabudnite na občiansky preukaz a kartičku poistenca. Ráno v deň odberu si dajte ľahké raňajky, vypite aspoň 0,5 nealkoholickej tekutiny (čaj, minerálka).

Vaša krv môže zachrániť život

Ako vraví Tomašiková darovanie krvi môže rozhodnúť o osude iného človeka a zachrániť mu život. „Je to samozrejmý skutok, ale pochopiac hodnotu tohto nevyčísliteľného daru môžeme konštatovať, že darca krvi je hrdinom „všedného“ dňa. Zvlášť v tejto dobe. V jeho blízkosti si uvedomujeme, že vo svete egoizmu a ľahostajnosti je aj nádej spolupatričnosti,“ konštatuje.

Študenti prišli aj tentokrát, nechýbali prvodarcovia

SČK organizoval od 10. februára do 13.marca v poradí už 25.ročník kampane Valentínska kvapka krvi, tento rok so sloganom „Láska lieči“. Ide o celoslovenskú kampaň zameranú na oslovovanie darcov krvi najmä z radov mladých ľudí, ale aj rodinných príslušníkov a opakovaných darcov krvi. Jej cieľom je šíriť myšlienku darcovstva a najmä osvetu, podporiť a získať nových darcov najmä z radov mladých ľudí.

„V tomto ročníku prišlo do Kysuckej nemocnice darovať krv 431 ľudí, z toho bolo 117 prvodarcov. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili. Zvlášť študentom stredných škôl, ktorí neváhali a prišli darovať to najcennejšie. Obraciame sa na vás, milí naši spoluobčania, aby ste aj v tomto neľahkom období prišli a darovali krv ľuďom, tým ktorí to potrebujú. Prosíme, aby svetlo vo vašich rukách pre iných nezhaslo,“ vyzýva Tomašiková.

Koronavírus priniesol aj nové opatrenia pre darcov

O opatreniach v súvislosti s darcovstvom krvi informoval riaditeľ Kysuckej nemocnice Martin Šenfeld. „Pri vstupe musí darca vyplniť tzv. checklist (vstupný skríning k obmedzeniu rizika infekcie COVID-19). Samozrejmosťou je ochranné rúško, meria sa mu teplota a postupuje v zmysle ďalších usmernení.

Darcov výrazne ubudlo, ale krv a krvné preparáty potrebujeme stále. Preto by sme chceli poprosiť všetkých, ktorí spĺňajú kritériá, aby sa nebáli a prišli do našej nemocnice,“ zdôrazňuje význam pomoci riaditeľ.

REŽIM PRI VSTUPE DARCOV DO TP:

Ešte pred vstupom alebo vo vstupných priestoroch (podľa podmienok TP) darca vyplní „Checklist“ s informáciami (áno/nie) o prípadnom rizikovom kontakte alebo cestovateľskej anamnéze a príznakoch ochorenia.

Pre vstupom sa mu zmeria teplota a zaznamená do „Checklistu“.

V prípade zvýšenej teploty nad 37 °C alebo v prípade pozitívnej odpovede (áno) na rizikový kontakt (cestovateľskú anamnézu ) alebo príznaky ochorenia, bude darca odmietnutý, resp. vyradený a odkázaný na svojho obvodného lekára ihneď pri vstupe.

Vstup darcov sa odporúča regulovať tak, aby sa v priestoroch TP nehromadili a pred jednotlivými stanovišťami mohli dodržovať požadované vzdialenosti.

SELEKCIA DARCOV

Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou Číny alebo oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite mimo Európy platí:

Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 28 dní po opustení oblasti (s ohľadom na možnosť prenosu iných infekcií ako COVID-19, napr. WNV....).

Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19, alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby).

Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite alebo mimo nej), nemôže darovať krv 28 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

Pre darcov krvi v súvislosti s návštevou oblastí s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite v Európe platí:

Darca, ktorý nemal infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc, nemôže darovať krv 14 dní po opustení oblasti.

Darca, ktorý prekonal infekciu spôsobenú týmto koronavírusom alebo prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest alebo zápal pľúc počas pobytu v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19, alebo v priebehu 14 dní po návrate, nemôže darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby).

Darca, ktorý bol v styku s chorým človekom nakazeným týmto koronavírusom (v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite alebo mimo nej), nemôže darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto chorým.

Darca, ktorý pracuje v oblasti s prebiehajúcim prenosom infekcie COVID-19 v komunite, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek až do odvolania.

Pre transfúziologické zariadenia v súvislosti s vyšetrením darcu pred odberom krvi platí :

Lekár sa pri vyšetrení aktívne informuje o cestovateľskej anamnéze darcu, vrátane jeho rodinných príslušníkov a osôb, s ktorými bol v úzkom kontakte, a to v priebehu posledných 14 /28 dní.

Lekár sa pri vyšetrení aktívne informuje o kontakte darcu s osobami, ktoré prekonali potvrdenú alebo suspektnú infekciu COVID-19.

Lekár sa pravidelne informuje o výskyte nových prípadov COVID-19 v nových oblastiach a konzultuje ECDC zoznam oblastí – krajín s výskytom COVID-19.

Každý darca musí byť informovaný o tom, že má v prípade objavenia sa symptómov respiračného ochorenia do 14 dní po odbere krvi bezodkladne informovať transfúziologické zariadenie, kde krv daroval. Darcovi musí byť poskytnutý kontakt, kde túto informáciu môže kedykoľvek oznámiť.

