V Krásne chcú mať svojho "vrabčeka"

Obyvatelia Krásna nad Kysucou sa možno už za pár rokov budú pýšiť „niečím“, čo púta pozornosť všetkých, ktorí navštívia botanickú záhradu v meste Nantes, ležiacom v krajine „galského kohúta“.

28. mar 2020 o 13:59 Iveta Hažíková

Vrabčiak v botanickej záhrade vo francúzskom meste Nantes. Takéhoto krásavca by chcel vo svojom meste aj primátor Krásna nad Kysucou. (Zdroj: FB JOZEF GRAPA)

Nantes leží na rieke Loira, iba 50 kilometrov od Atlantického oceánu. História hovorí, že jeho názov sa spája s galským kmeňom Namnetes, ktorý tam založil mesto okolo roku 70 pred Kristom. O niečo neskôr ho však obsadil Gaius Iulius Caesar. Po páde Západorímskej ríše sa stal súčasťou Franskej ríše, v 10. storočí „padol do rúk“ Vikingov. Dnes sa o ňom hovorí ako o najmuzikálnejšom meste v celom Francúzsku. Možno neviete, že sa v ňom narodil aj slávny spisovateľ Jules Verne.

„Krásňanov občas prezývajú „vrabčiari“. Už rok rozmýšľam, že takého symbolického vrabca, akého majú v botanickej záhrade v Nantes, by som rád umiestnil v našom meste,“ informoval na svojej sociálnej sieti primátor mesta Jozef Grapa. „Samozrejme viem, že je to dlhodobejšia záležitosť. Určite trvá nejaký čas kým sa vypestuje a dosiahne požadovaný tvar pravidelným zostrihávaním. Tento symbol by tu však mohol rásť pri dobrej starostlivosti niekoľko desaťročí,“ dodáva.