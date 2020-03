Reakcie sa rôznia, kluby však rozhodnutie rešpektujú, hovorí Stanislav Špila

Predseda ObFZ Kysúc vysvetlil, ako sa zrodilo rozhodnutie o predčasnom konci sezóny.

28. mar 2020 o 19:42 Dominika Mariňáková

Neželaný scenár sa napokon stal realitou. Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Kysúc (ObFZ Kysúc) v stredu 25. marca vydal vyhlásenie, ktorým ukončil všetky súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti sezóny 2019/2020. Zároveň anuloval všetky doterajšie výsledky aktuálneho súťažného ročníka.

„Futbalový ročník 2019/2020 bude mimoriadny – taký história dlho nepamätá. No veríme, že navrhované opatrenia sa v tejto neľahkej dobe stretnú s pochopením širokej športovej verejnosti v záujme futbalu predovšetkým pomôcť, nie mu škodiť,“ uvádza sa v spomínanom vyhlásení.

O aktuálnej situácii, ale aj o rôznych aspektoch futbalového života v našom regióne, sme sa rozprávali so Stanislavom Špilom, predsedom ObFZ Kysúc.

Ako prebiehalo rozhodovanie o osude futbalovej jari?

"V pondelok (23. marca, pozn. red.) mal Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu, stretnutie s predsedami regionálnych futbalových zväzov, teda Východ, Stred, Západ a Bratislava. Dohodli sa, že jarná časť súťažného ročníka bude na úrovni regiónov zrušená. Výsledky aj tabuľky budú anulované a do budúceho ročníka nikto nepostúpi ani nezostúpi.

Následne Výkonný výbor Stredoslovenského futbalového zväzu takisto zasadal per rollam a jednomyseľne sme odhlasovali zrušenie súťaží SsFZ. Nato, po vzore regionálnych futbalových zväzov, aj Oblastný futbalový zväz Kysúc po hlasovaní per rollam rozhodol, že jarná časť súťaží sa ruší a výsledky sa anulujú. V praxi to znamená, že nikto nepostúpi ani nevypadne. Povinnosťou klubov bude zaslať prihlášku do súťaží. Otvorenou otázkou zostávajú prípady, keď sa družstvo prihlási do nižšej súťaže."

Ste v kontakte s klubmi? Ako zvládajú túto situáciu?