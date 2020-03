Vo Svrčinovci pomáha aj miestny „babinec“

Ani počas „koronavírusovému času“ kamióny cez obec Svrčinovec premávať neprestali, koniec nie je ani kolónam. Mnohí Kysučania s povoleniami denne dochádzajú cez túto hranicu na Moravu za prácou.

29. mar 2020 o 7:50 Iveta Hažíková

V obci sa naďalej vytvárajú kolóny v smere do ČR, ktoré siahajú až do centra obce. „Na hranici prebiehajú dôkladne kontroly povolení, tiež meranie teploty. Chápeme to a nikto sa nad tým nepozastavuje. Zaujímala som sa aj o to, ako je to s dezinfekciu kamiónov, ktoré vstupujú na územie Slovenska. Dozvedela som sa, že nad niečím takým sa neuvažuje, aj keď všade píšu, koľko dokáže „prežiť“ vírus na plaste, látke či plechu. Volala som doslova, ako sa vraví, od „Havla k Pavlovi“, no nepochodila som,“ informuje starostka Svrčinovca Renáta Majchráková.

Na bezdomovca v karaváne nezabudli, jedlo mu varia na úrade

Aj v tomto neľahkom období nezabúdajú na bezdomovcov. „Samozrejme, že sme rozdali rúška aj im. Zároveň sme ich upozornili na povinnosť nosiť ich, tiež na dodržiavanie ostatných opatrení. Máme jedného, ktorý žije v časti Zatky a je aj ťažko zdravotne postihnutý. Žije v karavane. Tomu v tomto období donášame potraviny, aj jedno teplé jedlo denne, ktoré mu varíme na obecnom úrade,“ dozvedáme sa od starostky.

Obecný úrad nezatvorili, obyvatelia si súrne veci môžu vybaviť, momentálne funguje na zvonček. Čo sa týka rúšok, riešiť ich začali promptne. „Aktivovala som môj „babinec“, teda klub dôchodkýň, ktoré ich začali bezplatne šiť. Patrí im za to veľká vďaka. Šéfka klubu Zlatica to má super zorganizované. Poslanec František zasa sponzorsky venoval látku a gumičky. Poslankyňa Monika strihala, ďalšia členka zastupiteľstva Anička šila. Do spolupráce sa spontánne zapojili aj ľudia z obce, ktorí požičali šijací stroj, alebo doniesli látku. Šili aj učiteľky Erika, Eva, Martina, Dana, tiež mamička na materskej Katka,“ oceňuje spontánnosť miestnych starostka. Do aktivity sa zapojil celý obecný úrad aj s dobrovoľníčkami. Niekoľko stovák kusov rúšok kúpila obec od miestnej krajčírky.

Nechcú, aby obyvatelia žili v strachu

Viackrát za deň rozposielajú pracovníci úradu obyvateľom sms o prevencii ochorenia, ponukách donášky stravy, liekov, potravín, ale aj pripomienky, aby dodržiavali karanténu či nosili rúška. „Chceme tým zabezpečovať podporu komunikácie, informovanosti pre ľudí, aby nežili v strachu,“ vysvetľuje Majchráková. Spomína aj pomoc dobrovoľných hasičov, ktorí promptne zareagovali na požiadavku vydezinfikovať zastávky. „Prijímame požiadavky na donášku rúšok, dezinfekcie, či nákupu. O dovoz potravín zo strany seniorov, alebo ľudí v karanténe, nie je veľký záujem. Predsa len, žijeme na dedine, kde dobré susedské vzťahy stále fungujú. Čo sa týka rozvozu obedov, tieto nám zabezpečuje od vlani súkromná firma, v prípade záujmu prijíma nových zákazníkov,“ vraví Majchráková.

Obec má v súčasnosti 3385 obyvateľov, žije v nej aj početná rómska komunita. Keďže bol termín vyplácania sociálnych dávok, dostala rúška medzi prvými. Bez nich by sa totiž ľudia na poštu nepustili. V „prvej línii“ obdržali však rúška aj sociálne odkázaní, starkí a chorí. Obec pomohla takisto pracovníkom SČK pri rozdávaní potravinových balíčkov.

Každý prispieva tým, čo najlepšie vie

„Dnešná doba je veľmi náročná na psychiku, nervozita robí svoje. Všetci sme boli zaneprázdnení, ponáhľali sme sa. Zrejme prišiel čas zastaviť sa a prehodnotiť priority.

Veľmi si vážim prácu zdravotníkov, predavačov, vodičov, pekárov a ďalších. Skrátka tých, ktorí stoja v prvej línii a zabezpečujú to, čo všetci k životu nevyhnutne potrebujeme. Verím, že disciplinovanosťou a dodržiavaním opatrení toto obdobie zvládneme a čoskoro sa náš život vráti do normálu. Mojím prianím je aj to, aby tá ľudskosť, empatia a solidarita ostala nastálo. Každý v tomto období prispieva tým, čo najlepšie vie, a robí to vďačne. To je pozitívom tejto pandémie,“ pridáva svoj názor starostka.

