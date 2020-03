V Tatrách zahynul dobrovoľný horský záchranár z Oščadnice

Obrovská tragédia sa stala vo Vysokých Tatrách. O život tam prišiel 26-ročný dobrovoľný horský záchranár z Oščadnice.

31. mar 2020 o 8:24 Iveta Hažíková

K tragédii došlo v nedeľu 29. marca. Ako informuje HZS na svojej web stránke horským záchranárom nahlásili, že sa Kysučan nevrátil z horolezeckej túry. Ten plánoval výstup zo severu na Rumanov štít, no v dohodnutom čase sa nevrátil, preto jeho kamarát upovedomil HZS.

Hneď po nahlásení si záchranári prostredníctvom Prezídia PZ vyžiadali lokalizáciu jeho mobilného telefónu, ktorý v tom čase už nebol dostupný. Zároveň vyrazili pátrať do oblasti dve skupiny záchranárov, vrátane troch psovodov. V pondelok v skorých ranných hodinách našli 26-ročného horolezca na severnej strane Rumanovho štítu, žiaľ, už bez známok života. Ako informovala na svojej stránke HZS transport telesných pozostatkov uskutočnia hneď, ako to poveternostné podmienky dovolia. Nájdenie tela bolo pre záchranárov o to smutnejšie, že išlo o ich kolegu, dobrovoľného horského záchranára z Oščadnice.