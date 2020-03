Zákazníci dbajú na bezpečnosť predavačiek

Na podnet čitateľky sme sa pýtali predajní v Čadci, ako zabezpečovali ochranné predmety pre svojich zamestnancov, ktorí v čase šíriaceho sa vírusu ostávajú v maximálnom kontakte s ľuďmi.

31. mar 2020 o 9:33 Magdaléna Paluchová

ČADCA. „Buďte tolerantní k zamestnancom predajne,“ oznamuje papier vylepený na vstupe do predajní Coop Jednota. Predajne potravín ostávajú otvorené a keďže sa zamestnanci nemôžu vyhnúť kontaktu s ľuďmi, prijali viaceré opatrenia. Počas našej reportáže sme nevideli jediného zákazníka, ktorý by do predajne vstúpil bez rúška. Zákazníci dbajú teda na seba i na predávajúcich.

Rúška stihli zabezpečiť

Predajne ďalej informujú, že dovnútra nemajú vstupovať ľudia, ktorí si nechránia ústa a nos. Pri preberaní pečiva si zákazníci musia navliecť jednorazové rukavice. Predavačky sú chránené rúškami a rukavicami. Koľko takýto stav potrvá, nevedia.

Coop Jednota v Čadci má skrátenú pracovnú dobu o hodinu. Predavačky z prevádzky na Námestí slobody tvrdia, že ochranné prostriedky im poskytol zamestnávateľ. V menšej predajni je relatívny pokoj, jednorazové rukavice či čistiace prostriedky sú vykúpené aj u nich, nielen v drogériách. „K nám chodilo veľa ľudí, pokiaľ chodili študenti. Teraz je to pokojné,“ opisuje zamestnankyňa a tvrdí, že ľudia nie sú agresívni, ani nerobia prehnané nákupy. Iná situácia je však supermarkete.

Na vybavenie zamestnancov ochranným materiálom sme sa v predajniach pýtali na podnet čitateľky, ktorá sa dozvedela, že v pondelok 16. marca mali v predajni Tempo rúška všetci zamestnanci vďaka vedeniu, no v Kauflande si ich museli pracovníci zabezpečiť sami.

„Zabezpečili sme ochranné prostriedky najskôr ako sme vedeli. Momentálne má každý zamestnanec dva ochranné prostriedky na výmenu a možné opranie či dezinfekciu,“ potvrdil Martin Janík, námestník obchodno-prevádzkového úseku. Ochranné rúška boli podľa jeho slov spoločnosti dodané v piatok 13. marca večer a v sobotu ráno kolegovia rozvážali rúška na pobočky pre kolegov.

„Zabezpečili sme aj dezinfekčné prostriedky a drogériu na predajne a na aparát a zvýšili sme periodicitu na čistenie problémových plôch ako kľučky, rúčky nákupných košíkov a podobne. Taktiež sme zabezpečili prostriedky na čistenie rúk a náradia,“ uviedol námestník.

Martin Janík hovorí, že je možné, že niektoré rúška, či dezinfekčné gély si zamestnanci zohnali aj samostatne, upozorňuje však, že tie budú po predložení pokladničných blokov na konci mesiaca zamestnancom spoločnosťou preplatené.