V knižnici vyrábajú s pomocou tlačiarne pomôcku pre zdravotníkov

V Kysuckom Novom Meste sa pustili do výroby ochranných štítov pre zdravotníkov. V tamojšej mestskej knižnici chcú do konca týždňa vyrobiť 18 kusov. Využívajú pri tom 3D tlačiareň.

1. apr 2020 o 8:21 Iveta Hažíková

Na rokovaní krízového štábu mesta, ktoré sa konalo v pondelok 30. marca, zaznela aj otázka, či by sa mesto nemohlo zapojiť do výzvy Pomôž nemocnici. Mestská knižnica totiž vlastní potrebnú techniku aj materiál - 3D tlačiareň a filamenty. Návrh sa ujal a tak sa v knižnici pustili do práce.

„Zdravotníci bojujú s COVID 19 aj nedostatkom zdravotníckych pomôcok. Jednou z možností, ako im pomôcť, je práve tlač častí ochranných štítov. Netlačia sa celé, ide o hlavný diel - úchyt a dve matky. Pri spúšťaní projektu nám pomohol informatik mestského úradu, tlač jedného 3D modelu trvá asi dve hodiny. Práve kvôli času, ktorý je potrebný pre tlač, vznikla táto iniciatíva. Je potrebné, aby sa zapojilo čo najviac tlačiarov, aby sa v čo najkratšom čase mohlo distribuovať viac ako 22-tisíc žiadaných štítov,“ informuje vedúca knižnice Dušana Šinalová.

Predpokladajú, že potrebný počet, minimálne 18 kusov, budú mať do konca týždňa. Členovia iniciatívy zabezpečia kuriéra na odvoz výtlačkov a zároveň doručia nový filament, aby mohli pokračovať v tejto dobročinnej činnosti ďalej. „Samotná práca knihovníka spočíva v pomoci druhým, preto chceme teraz pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú a momentálne sa o nás najviac starajú,“ konštatovala Šinalová.

Dodala, že ide o jednoduchý model, ktorý dokáže vytlačiť takmer každá domáca 3D tlačiareň. Tlačí sa úchyt, ktorý je prepojený gumou v zadnej časti. Rám je polstrovaný pre pohodlné nosenie na dlhšiu dobu. Samotný kryt je uchytený pomocou dvoch skrutiek a matiek, vďaka čomu je výmena plastu rýchla a jednoduchá.

