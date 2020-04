Starosta Radole: Situáciu zvládame! Máme výhodu, že žijeme na dedine

Približne tretinu rúšok vyrobili svojpomocne.

1. apr 2020 o 9:18 Radoslav Blažek

„Operácia rúška sa vydarila vďaka osobnému nasadeniu mnohých z vás, ktorí ste rúška šili, prevliekali šnúrky, pomáhali zabezpečovať materiál, podieľali sa na distribúcii,“ tieto pochvalné slová uviedol na adresu poslancov či dobrovoľníkov Anton Tkáčik na sociálnej sieti ešte začiatkom minulého týždňa.

So starostom obce Radoľa sme sa v piatok spojili telefonicky. Opýtali sme sa ho, ako sa dedinke ležiacej na vstupe do jednej z najkrajších dolín darí bojovať so šírením nákazy Covid-19.

„Nemáme žiadne výraznejšie problémy. Ľudia nosia rúška, vonku sa zdržujú minimálne. Výhodou je fakt, že žijeme na dedine, ľudia majú k dispozícii záhrady. Je to taký ventil, keď môžu vyjsť z domov, odreagovať sa a zároveň byť v bezpečí,“ povedal nám starosta.

V obci nezabudli na tých najzraniteľnejších. Seniori, ktorí potrebujú vyriešiť akýkoľvek problém, donášku nákupu alebo iných potrieb, môžu kontaktovať obecný úrad na telefónnom čísle 041 421 32 33.

Čo sa týka spomínaných rúšok, v obci ich rozdali spolu 1500. Prvé distribuovali v pondelok 16. a v utorok 17. marca. Na rad prišli najskôr najstarší občania vo veku nad 75 rokov, postupne vyšlo na každého. Podľa slov starostu tak túto otázku vyriešili rýchlo, každý občan už má svoje rúško. Dôležitý „módny“ doplnok poskytlo vedenie obce aj obchodným prevádzkam.

„Približne tretinu rúšok sme vyrobili svojpomocne, improvizovanú dielňu sme si vyrobili v sále obecného úradu. Po dedine sme zháňali materiál, oslovili sme krajčírky a šikovné gazdiné, ktoré nám vyšli v ústrety. Zvyšok sme kúpili z rôznych zdrojov,“ prezradil Anton Tkáčik.

„S roznáškou rúšok boli veľmi aktívni poslanci obecného zastupiteľstva, poslankyne sa predtým pustili aj do šitia,“ pochválil svojich kolegov a kolegyne.

„Do prác na distribúcii a výrobe rúšok sa zapojili aj všetky zamestnankyne a zamestnanci Obecného úradu. Na začiatku bolo treba pripraviť zoznamy obyvateľov, kde najprv vyznačovali seniorov nad 70 rokov, ktorí nežijú v rodinnom dome so svojimi deťmi alebo vnúčatami a postupne balili rúška do každej domácnosti tak, aby sme mali do týždňa zvládnutú celú distribúciu,“ pokračoval Anton Tkáčik.

Ani v Radoli sa však v začiatkoch nevyhli problémom. „Chatári z Ostrého ma upozornili, že v čase, keď sa začali zatvárať školy, si ľudia toto obdobie vysvetlili ako prázdniny. Na Veľkom Ostrom, v mieste lyžiarskeho areálu, sa vybrali na výlet, začali tam hrať futbal a pod. Cesta i parkovisko patrí súkromníkovi, ktorý vydal zákaz prístupu na toto miesto a odvtedy sa to vyriešilo. Ak by tak aj neurobil súkromník, určite by som nariadil, aby sa tam ľudia nezhromažďovali. Veď za daných podmienok je to veľmi nebezpečné,“ dodal pre týždenník Kysuce Anton Tkáčik.

