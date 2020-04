Keď hrali najlepší hokejbal, siahali na vrchol

Tretia časť spomienkového seriálu.

1. apr 2020 o 10:25 Tomáš Urbaník

Sme majstri sveta!! Sme majstri sveta!! Magické chvíle Slovenského hokejového fanúšika. Naši reprezentanti si v roku 2002 vybojovali prvé zlaté medaily na majstrovstvách sveta! V roku 2002 tiež vrcholila druhá hokejbalová sezóna Autostar KHL na hokejbalovom ihrisku a tretia v poradí, kde sa súperilo o to, kto bude mať možnosť zakričať: Sme majstri!

Od majstrovského titulu ich delila jedna premenená šanca, jeden gól (akýkoľvek), po ktorom by sa zapísali zlatými písmenami do zoznamu majstrov KHL. Ten jeden vytúžený gól mali na lopate viaceré zvučné mená tejto doby: Juraj Kováč, Daniel Staškovan, Roman Kulla, Vlado Najdek i ďalší hráči nezabudnuteľného klubu, ktorých zdobil kolektívny výkon.

Hrali trošku nenápadný hokejbal, no pri nich platilo staré známe: Účel svätí prostriedky. Vo vitríne by ste našli Tasso cup, Suchý pohár aj Pohár primátora mesta Čadca. Na ten najcennejší kysucký triumf siahali vo svojej tretej sezóne a karty mali veľmi dobre rozdané.

V sezóne 2001/2002 sa do hry o majstrovský titul prihlásilo dvanásť klubov. Hc Tasso Čadca, Ice Rats Žarec, Hbk Bombardér Kyčerka, KHK Suché dresy Čadca, Hopo VÚB, Wolfs, Oščadnica Bruins, HC Železobetón Žarec, Svrčinovec, Scorpions, Hbc Podzávoz a Eiger.

Od úvodného kola sa favoriti zhostili svojej úlohy a začali vyhrávať, no do užšej špičky top klubov sa predieral jeden ďalší – Hopo VÚB, ktoré po prvých dvoch kolách kraľoval so skóre 11:5. Keď Ice Rats Žarec remizoval s HC Tasso zdalo sa, že si vedúcu pozíciu udržia.

To by ale musel Železobetón poraziť obhajcu titulu v treťom kole, čo sa však nepodarilo a hoci sa trafili obaja lídri mužstiev Jozef Hatala a Jozef Chabreček hneď dva krát, body brali „Tasáci“ a vystriedali VÚB na čele KHL. Okrem spomínaných klubov si pozíciu lídra tabuľky dopriali aj „Bombardéri“, ktorí sa počas súťaže a práve, keď boli na jej čele, premenovali na klub HBK Bistro pod lipou, teda rovnomenný názov s ich hlavným partnerom.

Každé kolo základnej časti znamenalo možný posun. Ako sa súťaž rozbiehala, tak sa postupne kreovali oba konce tabuľky. Medzičasom sa do súbojov zapojili aj juniori. Tento krát šesť klubov ako SD Farmers, Blood Angels, Black Ranges, Green Fox, Bombardér a Tasso juniors. Po treťom kole jasne dominovali Suché dresy farmers a Blood Angeles, ktoré sa menili na čele tabuľky kým nedošlo k ich priamej konfrontácií.

Až v 10. kole súťaže pustili prvé body obhajcovia titulu. Prvú prehru v ročníku im pripravili hráči z Hopo VÚB v pomere 5:3, keď za víťazov skórovali Fulier, Papík, Mäkký, Franek, Hadida a v drese Tassa Kubinec, P. Masnica a Macášek. Kto si pamätá vie, že šlo o zlomový zápas jesene a malé prekvapenie, keďže sa očakávalo víťazstvo lídra tabuľky, ktorý ako posledný v peletóne klubov KHL dovtedy neprehral.

Pre zaujímavosť sa v tomto kole lámal chlieb aj v inom dueli. V treťom majstrovskom zápase nedele si zmerali sily Suché dresy a Ice Rats no a bolo sa na čo pozerať. Výsledok 9:5 hovoril jasne, hralo sa útočné a zaujímavé stretnutie, kde sa gólovo presadili vo fialových dresoch Ondrušek s tromi presnými zásahmi, S. Stehura a P. Čimbora pridali po dva kusy a jeden vsietili Izák s V. Chromčákom. Na druhej strane to boli Staškovan dva góly a Kováč, Kavalér či Daníšek strieľali presne jeden krát.

Ak by sme rozdelili tabuľku na dve polovice, v tej druhej si najčastejšie menili pozície Železobetón, Svrčinovec, Podzávoz, Wolfs a Škorpióni. Eiger sa po ťažkom rozhodnutí rozlúčili so súťažou predčasne. Hráči Podzávozu sa oproti svojej prvej sezóne, kedy dokázali vyhrať len jediný duel, tešili z víťazstva už tri krát a na chvíľu sa pozreli aj nad čiaru do play-off..

Keď jedenáste kolo uzavrelo jesennú časť sa na čele ligy zazimovali hráči z Hbk Bistro pod lipou o skóre pred Hc Tasso Čadca a Suchými dresmi na bronzovej priečke rovnako o skóre pred HoPo VÚB. Do play-off by sa pred zimnou prestávkou pozreli Ice Rats Žarec, Oščadnica, Železobetón, alebo Svrčinovec, ktorý o skóre odtlačil z ôsmej priečky Podzávoz. Wolfs a Scorpions zimovali na predposlednej respektíve poslednej priečke.

Jesennému Kanadskému bodovaniu kraľoval Daniel Staškovan z Ice Rats za 15 gólov a 14 asistencií pred Jozefom Chabrečkom (11+14) a Mariánom Kubincom (11+7) obaja Hc Tasso. Na štvrtom mieste skončil najproduktívnejší hráč Bistra pod lipou Michal Mach (14+3) a TOP 5 uzavrel Juraj Kováč (10+6) z Ice Rats Žarec.

Do prvej desiatky sa prekľučkoval aj Milan Kubiatko (4+12) a Michal Šmelka (11+4) obaja zo Suchých dresov, tretí zástupca z Tassa Peter Masnica (7+8) a tiež najproduktívnejší hráč Oščadnice Peter Jašurek (6+8) a nováčika zo Scorpions Tomáš Rucek (10+3), ktorý bol už vtedy známy svojou presnou strelou. Najproduktívnejší hráč Železobetónu a kapitán Jozef Hatala (6+5) zimoval na 14. priečke a Štefan Hadida (6+3) z Hopo VÚB bol na 18. mieste.

ICE RATS SO SUCHÝM POHÁROM