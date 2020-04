Koronavírus: Taxikár sa obmedzení nezľakol

Kvôli koronavírusu taxikári nesmú prepravovať osoby. Mnohé autá zatiahli ručné brzdy, Peter sa však v situácii vynašiel. Vybaví kuriéra, zájde aj na poštu.

2. apr 2020 o 8:51 Magdaléna Paluchová

ČADCA. Majiteľ spoločnosti TIPTOP TAXI Anton Buška hovorí, že zo šiestich áut nechali jazdiť dve – jedno v Čadci, jedno v Turzovke. Jednak kvôli očakávanému menšiemu dopytu, jednak kvôli tomu, že si uvedomuje, že aj jeho zamestnanci by sa mohli pri práci nakaziť. Sú však napríklad seniori, ktorí nemajú rodiny, nemajú autá a nemajú sa ako prepraviť,“ vyjadruje ľútosť nad tým, že nemôžu plnohodnotne pracovať.

Ďalej hovorí, že za roky na trhu si vybudovali istú klientelu a aj tá ich zaväzovala, aby neprestali úplne pracovať. Dopyt po ich službách je však momentálne neporovnateľne menší.

„Náklady to absolútne nepokryje. Poviem pravdu, že tí zamestnanci, ktorí ostali pracovať, všetko, čo zarobia, si nechajú.“ Ostatní zamestnanci taxislužby ostali doma a čakáme na ďalšie vyjadrenie vlády SR. Ak by to takto pokračovalo ďalej, budem nútený autá odhlásiť z evidencie motorových vozidiel. Verím však, že naša nová vláda nám vyjde v ústrety a pomôže nám túto neľahkú situáciu prekonať.

Anton Buška takisto prevádzkuje medzinárodný transfer osôb na letiská. Aj práca na tomto fronte dostala stopku. Napriek ekonomickým problémom, ktoré im situácia privodí, sa rozhodli nariadenia dodržať poctivo. Majiteľ hovorí, že stále dostávajú emaily s požiadavkou, aby prišli na hranice štátov pre tých, ktorí ich chcú prekročiť pešo. Musí ich však odmietnuť, pretože preprava osôb je zakázaná.