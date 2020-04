Nikola Kubíková: Učiteľ nevidí, aké má doma žiak podmienky na učenie

V niektorých domácnostiach majú súrodenci k dispozícii len jeden počítač.

3. apr 2020 o 7:41 Iveta Hažíková

Kysučanka Nikola Kubíková pracuje v školstve tretí rok. Vyučuje na Základnej škole s materskou školou Čadca- Podzávoz slovenský jazyk a literatúru, chémiu. Konštatuje, že na aktuálnu situáciu nebola pripravená ona, ani jej kolegovia. V týchto dňoch jej rovnako ako iným učiteľom chýba osobný kontakt so žiakmi.

Úlohy dostávajú ráno

Na margo vyučovania hovorí, že v prvom rade sa snaží dodržiavať určitý systém aj počas tejto situácie. Žiaci dostávajú úlohy v ranných hodinách, na správy im odpovedá priebežne. Cez víkend zadania nedostávajú. „Komunikujem s nimi napríklad pomocou portálu bezkriedy.sk, úzko pracujem aj s programom Alf, do ktorého majú žiaci prístup. Na každú úlohu majú určitý čas,napríklad deň-dva. Buď dostanú hotové poznámky, alebo prepracovanú prezentáciu. Obsahuje aj také informácie, ktoré by som im povedala. V nej majú vyznačené, čo si majú napísať do zošita. Ako spätnú väzbu mi často pošlú foto ich zošita a ja ich slovne ohodnotím,“ opisuje „školský deň“ učiteľka.

Súvisiaci článok Starostka Poviny: Všetky naše aktivity vychádzajú z podnetov občanov Čítajte

Dozvedáme sa, že napríklad pri literatúre si musia prečítať dielo, nakresliť obrázok do zošita, zapísať dôležité informácie (literárny druh, formu, žáner, hlavné postavy) a dostanú pracovný list. Ten vypracujú a pošlú jej ho na kontrolu.

Podvádzať sa dá nielen v školskej lavici