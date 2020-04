Soňa Behúňová pocity zo stretnutí so závislými pretavila do veršov

Zamýšľa sa aj nad súčasnosťou. Myslí si, že veľa ľudí zmení po týchto udalostiach svoj hodnotový rebríček.

5. apr 2020 o 12:59 Iveta Hažíková

Soňa Behúňová patrí medzi známe a všestranné regionálne autorky. Už dlhší čas je prítomná v našej literatúre a darí sa jej. Jej posledným dielom sú rýmované balady V klietke, kde upozorňuje na veľké zlo v spoločnosti. Tým sú nielen drogy, ale aj všetky ľudské závislosti, ktoré oberajú človeka o slobodu. S autorkou sme sa porozprávali nielen o nich.

Vyše štyridsať rokov ste pracovali ako učiteľka základnej školy. Pri tejto téme ste sa inšpirovali svojou bývalou prácou, alebo to bolo niečo iné, čo vás k nej priviedlo?

Moji priatelia mi niekoľkokrát spomínali, že idú do Kysuckej knižnice na stretnutie Bez okov. Pýtali sa či nechcem ísť s nimi, že je to veľmi zaujímavé. Tak som sa na toto stretnutie, ktoré spoluorganizuje čadčianska charita, vybrala. Premietli nám film o komunite Cenacolo, ktorá sídli v Kráľovej pri Senci, potom sme boli svedkami osobných výpovedí vyliečených narkomanov. Tí nám porozprávali, ako sa dostali k drogám, čo to s nimi urobilo, ako sa zo závislosti dostali. V spomínanej komunite Cenacolo neliečia liekmi, ale spôsobom života, vierou a zmysluplnou pracovnou činnosťou. Pobyt je dobrovoľný, niektorí z mladých mužov tam zostali po vyliečení pracovať a dnes pomáhajú novým narkomanom začínajúcim liečbu.

Určite to bol silný zážitok počuť o tom rozprávať ľudí, ktorí si sami prešli týmto „peklom“...