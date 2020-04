V Rudinskej budú obracať každé euro, svätú omšu vysielajú každý deň

V Rudinskej momentálne počítajú s 20-percentným výpadkom v rozpočte.

6. apr 2020 o 9:26 Radoslav Blažek

Súčasná situácia má nepriaznivý vplyv na ekonomiku. Žiaľ, dotkne sa aj samospráv, ktoré prídu o nemalé finančné prostriedky. Uvedomujú si to aj primátori a starostovia z Kysúc. Výnimkou nie je dlhoročný starosta Rudinskej Jozef Švirík.

„Momentálne počítame s 20-percentným výpadkom v rozpočte. Pre nás to znamená okolo 70-tisíc eur, takže ide o veľmi veľkú sumu. Pokiaľ k tomu reálne dôjde, určite sa obmedzia finančné aktivity, ktoré sme plánovali na tento rok. Zostanú nám len finančné prostriedky na bežný chod obce,“ prezradil pre týždenník Kysuce Jozef Švirík.

Aj v Rudinskej tak budú šetriť všade, kde sa dá. „Samozrejme, budeme obracať každé euro. Zvažovať, či niečo kúpime, nekúpime. Investície sa budú musieť pozastaviť. Čakáme ešte na finančné prostriedky zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, kde nám pol roka stojí záverečná platba. Žiaľ, všetky procesy projektov, ktoré boli realizované minulý rok, sú pozastavené. Nám to ale teraz chýba. 20-tisíc eur, ktoré by nám odtiaľ malo pritiecť, by mohlo krízovú situáciu dočasne vyriešiť,“ povedal starosta.