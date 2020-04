Spustili portál, ktorý v čase krízy spája tých, ktorí pomoc potrebujú a zháňajú

Agentúra vytvorila portál vzájomnej pomoci. Potrebujete či ponúkate pomoc? Kliknite.

6. apr 2020 o 11:12 Magdaléna Paluchová

Koronavírus zasiahol ľudí na Slovensku nepripravených. Mnohí v dôsledku toho prídu o prácu alebo príjem. Okrem ekonomických dopadov môže mať zvládanie krízy aj dopady psychické, mnohí sa potrebujú poradiť, ako zvládať určité situácie.

"Nikdy sme neboli lahostajní k svojmu okoliu, ľuďom ani Slovensku. A preto sme sa rozhodli pomôcť a využiť naše znalosti. Veríme, že spoločnými silami sa dá zvládnuť aj tá najhoršia kríza. A práve preto vznikol portál vzájomnej pomoci pre kohokoľvek a kdekoľvek," uvádza na stránke agentúra, ktorá za projektom stojí.

Súvisiaci článok Starostka Poviny: Všetky naše aktivity vychádzajú z podnetov občanov Čítajte

Cieľom portálu vzajomne.sk je sprostredkovať spojenie medzi ľuďmi, ktorí pomoc potrebujú, alebo ju vedia poskytnúť.

Ako to funguje, vysvetľuje Barbora z agentúry: ,,Je tam časť pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc - finančnú, materiálnu, hocijakú - niekto prišiel o prácu a potrebuje nejaké peňiažky, niekto sa nevie dostať k rúškam, niekomu by veľmi pomohlo, ak by mu niekto nakúpil alebo vybral lieky. A potom opačne - verím, že je veľa Slovákov, ktorí zas túto pomoc chcú poskytnúť. Vedia nakúpiť ľuďom z okolia, šijú rúška navyše, majú doma nadbytok nejakých potravín, o ktoré sa radi podelia, alebo vedia dobre doučovať deti slovenčinu online," hovorí.

Na portále zadá každý svoju požiadavku a ten, kto s ňou vie pomôcť, môže reagovať. Svoju pomoc tu ponúkajú psychológovia, učitelia, ktorí môžu v čase krízy doučiť deti, ale aj dobrovoľníci, ktorí sa môžu postarať o rizikovú skupinu.

Mohlo by vás zaujať Dominika z Kysúc zaujala porotcov v Superstar aj ponožkami Čítajte