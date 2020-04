MINÚTA PO MINÚTE: Diskusia o zdravotníctve so Zuzanou Dolinkovou a Katarínou Kafkovou

Diskusiu si môžete aj čítať, zaznamenávame ju minútu po minúte.

6. apr 2020 o 15:00 Magdaléna Paluchová

Týždenníky MY Žilinské noviny, MY Kysucké noviny a portály myzilina.sme.sk, mykysuce.sme.sk prinášajú ďalší diel diskusnej relácie Pod rúškom informácií. Sledujte ju vo formáte minúta po minúte.

Na otázky o dopade koronakrízy na zdravotníctvo odpovedajú výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov Zuzana Dolinková a prezidentka Asociácie zdravotných poisťovní Katarína Kafková.

Diskusia sa týka najmä špecializovaných lekárov, ktorí sú teraz doma. Je relevantná ich odmena 75% z priemerov príjmu minulého roka?

15:58 Čo hostky očakávajú v zdravotníctve po skončení pandémie? Dolinková opakuje slová o tom, že zdravotníctvo je potrebné zastabilizovať, docieliť, aby lekári neodchádzali. Kafková dodáva, že je treba zabezpečiť štandardno-diagnostické postupy, na základe ktorých by sme vedeli, čo treba v podobných prípadoch pandémie robiť. ,,Aj v nemocniciach je potrebné krízové situácie natrénovať. Želám si, aby lekárom ostal status, ktorý nadobúdajú teraz počas pandémie," uzavrela Kafková.

15:55 Zlepšilo sa spoločenské postavenie lekárov v tejto situácii? ,,Musíme si uvedomiť, že je potrebné ich podržať, podporiť, zabezpečiť, aby neodchádzali do zahraničia. Musíme docieliť, aby ľudia chceli študovať medicínu," myslí si Dolinková.

15:50 Čakáme nápor infikovaných. Budú sa musieť v čase krízy preškoľovať špecialisti? Dolinková hovorí, že doteraz nič také neprišlo formou odborného usmernenia. Hovorí, že lekári sa na to pýtajú, no Zväz ambulatných poskytovateľov zatiaľ nemá informáciu o tom, ako presne to prebehne. Čakajú na pokyny.

15:48 Dolinková hovorí, že Zväz ambulatných poskytovateľov má záujem dohodnúť sa s poisťovňami. ,,Sme v neštandardnej situácii, verejnosti musíme ukázať, že sme v tom spolu," dodáva Kafková.

15:44 Musia sa pacienti v čase pandémie doťahovať s poisťovňami? ,,Najmä chronickí pacienti sú v tomto období zneisťovaní, keď vidia, že ich lekár nemá zmluvu s jeho poisťovňou. Pre tých ľudí je to veľmi ťažká situácia. Navrhujem výzvu vláde, aby zafinancovala zdravotníctvo," povedala Kafková.

15:42 Odkladná zdravotná starostlivosť: čo v prípade, ak príde do ambulancie pacient, ktorý nemá poistenie v poisťovni, s ktorou má ambulancia uzatvorenú zmluvu.

Kafková hovorí, že pri zákonoch, ktoré sa týkajú zdravotného poistenia, dávali ministerstvu návrhy na legislatívne procesy, návrhy sú zatiaľ bez odozvy.

15:40 Kafková si myslí, že Štátne hmotné rezervy absolútne zlyhali v zásobení ochrannými prostriedkami: ,,Ich úlohou je sledovať situáciu vo svete a pripraviť krajinu." Súhlasí s tým aj Dolinková.

15:37 Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová si taktiež vyžiadala dáta otvorenosti ambulancií. Lekári podľa dát neboli zastihnuteľní nielen v ambulancii, ale ani telefonicky. Pacienti podozriví na COVID-19 si tak nemohli splniť povinnosť a nahlásiť podozrenie lekárovi.

15:32 Jana Cigániková, predsedníčka NR SR pre zdravotníctvo poskytla pre diskusnú reláciu svoje stanovisko. Nesúhlasí s preplácaním 100% štandardných príjmov špecialistom: ,,Lekári v ambulanciách nie sú celú štandardnú dobu. Vyžiadala som si dáta, počet ich vyšetrení klesol o polovicu. Argumentom je, že telefonujú, to je lepšie spoplatnené od všetkých troch poisťovní. Ďalším argumentom je, že sú v riziku. Zdravotníci budú mať preplácanú 100% PN-ku. Argumentom je tiež, že nemajú ochranné prostriedky. Poisťovne by mali vytvoriť položky aj na túto oblasť. Ak by mali 100% dostať tí, ktorí robia, aj tí, ktorí nerobia, je demotivačné," hovorí Cigániková.

15:24 "Zdravotníctvo treba riešiť. Pokiaľ poisťovne dostanú 100% kompenzácie pre všetkých, tie peniaze poskytovateľom pôjdu, no tie peniaze zatiaľ nemáme," hovorí Kafková. Potrebujeme identifikovať podmienky kompenzácie.

Ponuka 75% priemerov príjmov minulého roka pre lekárov špecialistov by zatiaľ mala platiť do 30. júna 2020.

15:16 Dolinková nesúhlasí s odmeňovaním v podobe 75% z priemeru minulého roka. Podľa nej je to málo pre tých, ktorí držia pandémiu pod kontrolou. Nepotrebujeme len, aby ambulancie prežili, ale potrebujeme, aby dokázali po pandémii fungovať.

15:13 Kafková dodáva, že niektorí lekári spádajú taktiež pod karanténne opatrenia. Niektorí sú napríklad doma s deťmi, ktoré nemôžu chodiť do školy. ,,Nehrajme sa na to, že sledujeme, či vybavujú z ambulancie, každý robí najlepšie, ako sa momentálne dá."

15:09 Ľudia návštevu lekárov odkladajú, teda lekári menej fakturujú poisťovniam a majú menšie príjmy. Ako sú na tom špecialisti? Kafková hovorí, že pri poklese sa snažia, aby lekár mohol pacientovi poslúžiť, aby nemusel s pacientom prísť do kontaktu.

Poisťovne navrhujú, aby všeobecným lekárom boli vyplatené kapitačné platby.

Špecialisti by mali mať preplatených 75% z priemeru príjmov minulého roka.

15:08 Je v záujme pacienta, aby zdravotníctvo fungovalo počas vírusu. Lekári sa musia podporiť aj navzájom. Potrebujú chrániť seba, svoje rodiny aj seba navzájom, hovorí Dolinková. Hovorí, že ambulantný sektor je druhoradý po nemocniciach, kam idú peniace.

15:00 Zdravotníctvo je podľa Kataríny Kafkovej primárnou oblasťou, ktorú treba riešiť.

Zdravotníctvo bolo už pred pandémiou nedofinancované 180 - 200 miliónov Eur. Rozpočet nemá stačiť ani na tri mesiace. Začali modelovať návrh, aby sa prispôsobili pandémii. ,,Ambulancie musíme otvoriť, lekári musia pracovať v záujme pacientov, hovorí Dolinková.

,,Je neakceptovateľné, aby lekári dostávali zmluvy vo forme preddavkov," dodala.