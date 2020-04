Martina žije v Ríme. Venuje sa štúdiu, teraz aj varí

Kysučanka s najkrajším telom na svete strávi sviatky v karanténe.

7. apr 2020 o 9:27 Iveta Hažíková

Martina Štetiarová, ktorá vlani obhájila titul Najkrajšie telo na svete, žije v súčasnosti v Ríme.

Na margo veľkonočných sviatkov, aké si pamätá zo svojho rodiska hovorí, že ich trávili po „kysucký“, so všetkým, čo k nim patrí. „Nechýbali korbáče, vedrá studenej vody i výslužka pre šibačov,“ spomína.

Na konte má mnohé tituly

Ešte v máji 2014 získala Martina na prestížnej modelingovej súťaži World Super Model v Číne titul Najkrajšie telo na svete. Neskôr si z Rumunska priniesla ďalší. Súťaž Miss European Tourism spojená so súťažou Miss European Bikini sa konala v Bukurešti, Brašove, finále bolo v Busteni. Vybojovala si tam titul Miss European Bikini 2014. Koncom augusta opäť zabodovala v Číne. Stala sa víťazkou súťaže World Bikini Model 2014 a zároveň držiteľkou titulu Best Body. Do Číny prišlo 46 modeliek z celého sveta. Martina si porotcov získala svojim prejavom, skvelým držaním tela, tiež divadelným prejavom pri náročnejších choreografiách. Vraví, že za postavu vďačí najmä génom, ale je za tým aj veľká drina.

V Taliansku vyštudovala herectvo, venuje sa modelingu, účinkovala vo viacerých programoch talianskej televízie. Na konte má aj fotenie titulky do prestížnych časopisov. V súťaži krásy sa snažila zabojovať už v roku 2011 ako Dievča leta, kde skončila na 2. mieste a taktiež v Taliansku na Miss Motors 2010, kde získala titul prvej vicemiss. V roku 2013 si dokonca zahrala v seriáli Komisár Rex. Nasledovali ďalšie súťaže a ocenenia.

Pred modelingom uprednostnila štúdium