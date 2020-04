Lekári majú prázdne čakárne. Ako ich prácu mimo ambulancie zaplatiť?

Zástupkyne poisťovní a ambulantnách lekárov diskutovali o dopadoch pandémie na zdravotníctvo.

7. apr 2020 o 14:15 Magdaléna Paluchová

V diskusnej relácii Pod rúškom informácií hovoria o návrhu preplatiť lekárom 75% priemeru príjmov minulého roka Zuzana Dolinková, výkonná riaditeľka Zväzu ambulantných poskytovateľov a Katarína Kafková, prezidentka Asociácie zdravotných poisťovní.

Na Slovensku je zhruba šesť tisíc všeobecných aj špecializovaných ambulantný lekárov. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že vo vzťahu s poisťovňami existujú tri skupiny ambulantných lekárov. Časť je v Zväze ambulantných poskytovateľov, časť je v Asociácii súkromných lekárov a ďalší nie sú súčasťou ani jednej z týchto dvoch skupín.

Ako ohodnotiť lekárov, ktorí museli zatvoriť ambulancie

Počas pandémie museli ambulantní lekári zatvoriť svoje ambulancie a pacientov vybavujú najmä cez telefón. Katarína Kafková a Zuzana Dolinková hovorili najmä o návrhu upraviť platby lekárov špecialistov na 70% až 75% paušálu priemerných mesačných platieb za rok 2019.

Zdravotné poisťovne, ktoré zastupuje Kafková, rokovali návrh s ministerstvom zdravotníctva a to ich odobrilo. S návrhom súhlasil aj premiér. „Navrhli sme garanciu platieb na úrovni minimálne 75%, nepôjde o formu preddavku, ale je to paušálna mesačná platba. Je to pre lekárov, ktorí sú postihnutí dnešnou situáciou,“ hovorí Kafková a dodáva, že návrh by platil do 30.6.2020.

Proti návrhu sa však rázne ohradil Zväz ambulantných poskytovateľov, pre ktorý je návrh 75% neadekvátny a nízky. „Už pred vypuknutím pandémie sme vedeli, že zdravotníctvo je podfinancované. Vedeli sme, že ambulancie treba zastabilizovať a to nie len na obdobie pandémie,“ hovorí Dolinková. Pokračuje, že poisťovne sa chytili slov premiéra, ktorý vyhlásil, že ministerstvo sa má dohodnúť s poisťovňami s garanciou paušálnych úhrad minimálne 75%.

„Je potrebné ambulancie zabezpečiť, aby dokázali otvoriť aj po skončení opatrení proti koronavírusu.“

Lekári, ktorí pracujú, budú odmeňovaní v plnej výške

Kafková ako zástupca poisťovní argumentuje, že lekári, ktorí pracujú v normálnom režime, budú mať všetko vyplatené. Garancia 75% by mala platiť najmä pre lekárov, ktorí nedosiahnu počet výkonov oproti minulému roku, ale tiež lekári, ktorí sú starší, obávajú sa o bezpečnosť a hľadajú alternatívne spôsoby výkonu svojej práce.

Podľa Dolinkovej je v záujme pacienta, aby naše zdravotníctvo fungovalo aj po pandémii, preto Zväz ambulantných poskytovateľov navrhuje preplatenie priemeru príjmov za 2029 vo výške 100%. „Poisťovne mali rozpočet pre ambulantný sektor na tento rok a my z tohto rozpočtu žiadame len 90%.“

Jana Cigániková, predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo poskytla pre diskusnú reláciu svoje stanovisko. Nesúhlasí s preplácaním 100% štandardných príjmov špecialistom: ,,Lekári v ambulanciách nie sú celú štandardnú dobu. Vyžiadala som si dáta z Národného centra zdravotníckych informácií, počet ich vyšetrení klesol o polovicu. Argumentom je, že telefonujú, to je lepšie spoplatnené od všetkých troch poisťovní.

Ďalším argumentom je, že sú v riziku. Zdravotníci budú mať preplácanú 100% PN-ku. V prípade nešťastia by boli odškodnení rodinní príslušníci lekárov. Argumentom je tiež, že lekári nemajú ochranné prostriedky. Poisťovne by mali vytvoriť položky aj na túto oblasť. Ak by mali 100% dostať tí, ktorí robia, aj tí, ktorí nerobia, je demotivačné,“ hovorí Cigániková.

Nemocnice nie sú pripravované na pandemické scenáre

Zdravotnícky systém v súčasnosti nemá dostatok ochranných prostriedkov ani len pre tých lekárov, ktorí museli ostať v prvej línii. Obe hostky hovoria, že to svedčí o nepripravenosti aj na pandemické situácie.

Kafková si myslí, že Štátne hmotné rezervy absolútne zlyhali v zásobení ochrannými prostriedkami: ,,Ich úlohou je sledovať situáciu vo svete a pripraviť krajinu.“ Súhlasí s tým aj Dolinková.

Kafková ubezpečuje, že hoci neexistuje definitívna dohoda s ministerstvom zdravotníctva, ako vyriešiť situáciu, keď si lekár sám zakúpi ochranné prostriedky, situáciu riešia.

Kafková aj Dolinková si myslia, že status lekárov v tomto období sa zmenil.

Čo hostky očakávajú v zdravotníctve po skončení pandémie? Dolinková opakuje slová o tom, že zdravotníctvo je potrebné zastabilizovať, docieliť, aby lekári neodchádzali. Kafková dodáva, že je treba zabezpečiť štandardno-diagnostické postupy, na základe ktorých by sme vedeli, čo treba v podobných prípadoch pandémie robiť. ,,Aj v nemocniciach je potrebné krízové situácie natrénovať. Želám si, aby lekárom ostal status, ktorý nadobúdajú teraz počas pandémie,“ uzavrela Kafková.