Školstvo: Doma nateraz učí mama. Deti a mamy odpovedajú, aké to je

Školy ostávajú zatvorené do odvolania. Rodičia si skúšajú učiteľské topánky, tí ozajstní učitelia sú im nápomocní. Deťom chýbajú spolužiaci, niektorí rodičia im však školy vedia perfektne sprítomniť.

7. apr 2020 o 15:03 Magdaléna Paluchová

Za spoluprácu ďakujeme Základnej škole Dolinský potok, rodičom a ich deťom.

Pani Miroslava je mamou deviatačky, šiestaka aj prváka, ktorým musí pomôcť s učením.

S nadhľadom hovorí, že vyskúšať si rolu učiteľa je zaujímavé, zároveň z jej slov vyplýva, že výzvu prijala poctivo:

„Už od začiatku sme všetci pochopili, že to nie sú prázdniny a treba brať domácu školu zodpovedne. S deviatačkou Ninkou pri učení nie sú žiadne problémy a úlohy zvláda vcelku bez problémov. Tieto povinnosti si plní za dohľadu učiteľov aj s pomocou internetu. Ťažšie je to so šiestakom Timotejom. Niektorým zadaniam nerozumie, vtedy nastúpia starší súrodenci a s učivom pomôžu,“ vysvetľuje.

Prostredie musí byť autentické

Pani Miroslava hovorí, že žiaci sa vždy môžu obrátiť na učiteľov, ktorí učivo vysvetlia. Najviac aktivity vyžaduje učivo s prvákom Tiborkom.

„Vďaka spolupráci s pani učiteľkou Máriou Birošíkovou úlohy zvládame výborne, veľa sa pri nich hráme a zabávame. Pani učiteľka nám posúva množstvo indícií, ako vyučovať. Denne spolu komunikujeme a môžeme sa na ňu obrátiť s akoukoľvek otázkou.“

Mama troch usilovných žiakov opisuje, že pri učení s najmladším si užijú aj úsmevné príhody:

„Tiborko sa pokúša vytvoriť atmosféru ako v škole, tak mi hovorí pani učiteľka, dokonca mi vyká. Ja sa musím tváriť, že sú prítomní aj jeho spolužiaci. Škola aj pani učiteľka mu veľmi chýbajú. Raz som od neho dostala na papieri pokutu, lebo som zvýšila hlas na psa (úsmev).“

Chýbajú im spolužiaci

Až piatim z piatich detí sa cnie za spolužiakmi. Domáce štúdium prináša isté pohodlie, keď sa v papučkách dajú učiť počty, ale sociálne väzby počítač nenahradí.

Štvrták Lukáš a siedmačka Emma sú súrodenci. Aj keď majú rozdielny level štúdia, zhodujú sa, že v škole to ide o čosi jednoduchšie. „Učí sa mi ťažšie, lebo mi veľmi chýbajú kamaráti a to, že sa v škole aj zabavím a aj sa porozprávame o tom, čo sa učíme, ľahšie sa mi to pamätá. Niektoré veci ma ale bavia viac z domu, hlavne testovanie cez počítač,“ hovorí Lukáško, ktorému sa páči najmä to, že si môže prestávku urobiť vtedy, kedy potrebuje.