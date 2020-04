Vo vitríne im chýba hádam už len Stanleyho pohár

Kráľ je mŕtvy, nech žije kráľ!

8. apr 2020 o 11:03 Tomáš Urbaník

Pomyslený začiatok našich spomienok na sezónu 2002/2003 sme tento krát posunuli na záver leta a Bartolomejské hodové slávnosti, keď sa opäť uskutočnil hokejbalový turnaj O pohár primátora mesta Čadca 2002...

Pohár primátora Čadce získal Hbk Bistro pod lipou

O putovný pohár malo záujem 10 klubov z Kysuckej hokejbalovej ligy, medzi ktorými nemohli chýbať dvojnásobní majstri KHL a tiež víťazi turnaja spred dvoch rokov Hc Tasso, obhajca pohára spred roka, ktorý vtedy získali chalani z Bistra pod lipou či stále silnejšie Suché dresy, ktorých hnala neskonalá túžba uspieť v KHL, ale aj v boji o najcennejší Kysucký pohár.

Vhodnými partnermi do boja bol zlepšujúci sa Svrčinovec a odhodlaná Ošadnica. Títo dvaja si to napokon rozdali v boji o bronz. Do posledného zápasu o parádnu trofej sa napokon prebojovali Bistro pod lipou a Suché dresy. Finále sa stalo opäť korisťou hráčov v zelených dresoch, ktorí postupne navyšovali skóre a prehrali svojho súpera pomerom 6:1.

Medzi najlepších jednotlivcov v tom roku patril najlepší strelec Jozef Jašurek z Oščadnice, najlepší brankár Rudolf Svitek kryjúci svätyňu víťazov a za najlepšieho hráča bol vyhlásených Milan Kubiatko zo Suchých dresov.

Odplata hneď v prvom kole Autostar KHL

Do kolotoča KHL novej sezóny 2002/2003 sa prihlásili Mystery, Furmanský dvor, Svrčinovec, Suché dresy, Hbc Podzávoz, Hbk Bistro pod lipou, Hc Tasso Čadca, Hc Wolfs, Okružná, Oščadnica, Hc Železobetón. Kto by videl medzi našimi účastníkmi dvoch nováčikov, tak sa mýli. Upravené názvy no staré známe tváre odhodlané uspieť v tretej sezóne kysuckej hokejbalovej súťaže. HBK Mystery bol vytvorený z pôvodného klubu KHL Hopo VÚB a pod dresmi Furmanského dvora sa obliekali tričká s nápisom Ice Rats Žarec...

Finálová prehra z hodového turnaja nenechala na odplatu dlho čakať. Už v prvom kole na seba narazili práve Suché dresy a Bistro pod lipou. Tento krát nešlo o gólovú exhibíciu v podaní majstra KHL z roku 2000, ale jednogólové víťazstvo „Sucháčov“ pod ktoré sa podpísal výborný Plešivčák a víťazným gólom R. Drábik. Začiatok súťaže mal veľmi odlišný priebeh ako minulé ročníky.

Do 6. kola sa na priebežnom prvom mieste udomácnil Svrčinovec. Na čelo ligy ich katapultovala vysoká výhra so Železobetónom 18:1, ktorá sa zapísala ako doteraz najvyššia. Krišica 5, Mackovčák 3, Liščák 2, Ščúry 2, Válek 2, J. Vrškový 2, Kupka, A. Kulla sa podpísali pod historický výsledok a keby sa nedali zlomiť Oščadnicou vo 4. kole, ich nadvláda by trvala dlhšie.

Druhým prekvapením úvodu ročníka bol Podzávoz. Vo svojej tretej sezóne začal porážať kluby, ktoré na to neboli zvyknuté a sám sa prebil do užšej špice. Furmanský dvor 4:3, Oščadnica 8:2 aj Suché dresy 5:4 či remíza s Bistrom pod lipou 0:0 predznamenali nárast ďalšieho ambiciózneho klubu z Čadce. Bodovo sa vtedy najviac darilo útočnej trojici Mravec-Urbaník-Kučák, ale aj strelcom ako J. Mariňák, Rebroš, Jašurek, Gužík.

Sezóny predtým sme mali možnosť sledovať progres klubov a ich individualít predovšetkým zo Suchých dresov, Oščadnice alebo Svrčinovca. Svrčinovec viedol približne polovicu jesene. Do tejto fázy Autostar KHL so špicou koketovalo Bistro pod lipou ale aj Texa. Áno, čítate správne.

Hbk Texa bol nový názov pre Mystery, klubu so širokým kádrom aj vďaka novým hráčom z Kysuckého Nového Mesta a tiež generálnemu partnerovi. Texa videl svoj tím v najvyššej slovenskej súťaži. Aspoň tak to prezentovali zástupcovia klubu v rozhovore pre MY Kysucké Noviny, keď zimovali so svojej prvej sezóne na peknom druhom mieste za Bistrom pod lipou a Podzávozom.

Furmanský dvor zimoval štvrtý pred Suchými dresmi, ktorým patrila piata priečka aj napriek trom hráčom v TOP 10 Kanadského bodovania. Nad čiarou postupu do play-off sa pred zimnou prestávkou ocitol Svrčinovec (6), Tasso (7) a Oščadnica (8). Okružná (9), Železobetón (10) a Wolfs (11) čakali na svoju jarnú príležitosť z chvosta tabuľky.

Kanadské bodovanie Autostar KHL 2002/2003 po jeseni: 1. Tomáš Urbaník (Podzávoz) 13 gólov + 11 asistencií, 2. Milan Kubiatko (Suché dresy) 14 + 9, 3. Rudolf Kučák (Podzávoz) 12 + 7, 4. Stanislav Stehura (Suché dresy) 8+11, 5. František Kuffa (Bistro) 11+4, 6. Daniel Staškovan (Furmanský dvor) 9+6 a Beleš (Texa) 9+6, 8. Michal Šmelka (Suché dresy) 6+9, 9. Juraj Kováč (Furmanský dvor) 7+7, 10. Pavol Rebroš (Podzávoz) 5+8 a Strýček (Bistro pod lipou) 4+9.

Hokejbalová exhibícia, základ pre Extraligu?