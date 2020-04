Je škoda, že nemôžeme zabojovať o majstrovský titul, zhodujú sa lídri súťaží

Predstavitelia oslovených klubov v tejto chvíli nevedia, v akej zostave ich mužstvá nastúpia do budúcej sezóny.

8. apr 2020 o 10:54 Radoslav Blažek

Čierne takto na jeseň oslavovalo gól do siete Skalitého. (Zdroj: RADOSLAV BLAŽEK)

Zdravie je prvoradé, a tak rozhodnutie príslušných futbalových zväzov o anulovaní uplynulého ročníka nebolo asi žiadnym prekvapením. V tejto situácii iná možnosť ani nebola.

Fakt, že na jar sa s určitosťou futbalové brány neotvoria, neteší hráčov, trénerov, funkcionárov ani divákov regionálneho či oblastného futbalu.

Ukončenie sezóny mrzí o to viac doterajších lídrov jednotlivých súťaží, ktorí na jeseň podávali výborné výkony a tabuľkovo mali najbližšie k postupu o jeden stupienok vyššie. Z kysuckých mužstiev nemôžu líderskú pozíciu obhájiť FK Slávia Staškov (IV. liga), ŠK Čierne (5. liga), FK Vadičov (6. liga) či FK Polom Raková (7. liga).

Škoda, že sme sa nemohli pokúsiť o postup

Štvrtá liga mala po jeseni pomerne prekvapujúceho lídra tabuľky. Staškov však počas letnej prestávky vhodne doplnil káder, keď z Olešnej získal na hosťovanie Pavla Zimku, z Čadce prišiel Patrik Jarabica, do brány dotiahli na poslednú chvíľu Václava Poništa a z hosťovania v Podvysokej sa vrátil Marek Babiš.

So stabilizovanou kostrou skúsených harcovníkov vytvoril trénerský tandem Michal Gottwald a Ľuboš Červencec mužstvo, ktoré hralo pekný futbal a body nosilo aj zo zápasov vonku. A tak Slávia za sebou nechala aj také silné celky ako ŠK Javorník Makov či OŠK Baník Stráňavy.

Koronavírus však zmenil akékoľvek plány všetkých mužstiev, ktoré sa dotkli aj štvrtej ligy. „Rešpektujeme rozhodnutie SsFZ. Tak ako tréneri, hráči, ale aj vedenie klubu sme sa o tom rozprávali a zhodli sme sa, že to jednoducho musíme prijať tak, ako to je. Zdravie hráčov, fanúšikov a našich rodín je na prvom mieste. Čo sa týka tej športovej stránky, chalanom som povedal, že to bola jedna z najlepších sezón Staškova. Je škoda, že tento káder nemohol na jar potvrdiť kvalitu a možno sa pokúsiť o postup,“ hovorí na margo ukončenia sľubne sa vyvíjajúcej sezóny Michal Gottwald, tréner FK Slávia Staškov.