Obrady budú sláviť bez účasti verejnosti

Dni Veľkého týždňa považujú veriaci za výnimočné. Zvlášť duchovní. Na Zelený štvrtok si totiž kňazi obnovujú sľuby, posväcujú sa tiež oleje používané pri vysluhovaní sviatostí. Biskup Viliam Judák na pamiatku ustanovenia Eucharistie každoročne umýval dvanástim mužom nohy.

8. apr 2020 o 14:59 Iveta Hažíková

Pre nitrianskeho biskupa, kysuckého rodáka Viliama Judáka, sa vždy veľkonočné sviatky spájali s viacerými povinnosťami. Na Zelený štvrtok prichádzali do Nitry kňazi z celej diecézy na takzvanú Omšu olejov, pri ktorej si obnovovali sľuby. Zároveň sa svätili oleje, ktoré používajú pri vysluhovaní sviatostí počas celého roka. Pri večernej omši v katedrálnom chráme umýval každoročne na pamiatku ustanovenia Eucharistie dvanástim mužom nohy.

V piatok sa zasa konala krížová cesta, účastníkmi ktorej boli obyvatelia mesta a okolia. Súčasťou liturgie svetla, slávenia Eucharistie a obradu vzkriesenia počas Bielej soboty, bývali krsty dospelých. Tento rok budú mať veľkonočné sviatky inú podobu. Zvlášť pre veriacich.

Obrady sa budú konať bez účasti veriacich

„Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vydala dekrét s usmerneniami k liturgickému sláveniu Veľkého týždňa v čase pandémie Covid-19. Obrady sa majú sláviť s rešpektovaním predpisov zdravotnej bezpečnosti vydaných v príslušnej krajine. Je doplnením usmernení pre biskupov vydaných 19. marca a týka sa krajín, v ktorých je z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu zakázané zhromažďovanie sa a pohyb osôb. Ustanovenia tohto dekrétu sú záväzné aj pre našu diecézu,“ povedal biskup Viliam Judák.

Ako sa uvádza v dekréte, v týchto krajinách budú biskupi a kňazi sláviť obrady Veľkého týždňa súkromne bez účasti veriacich. Veriacich majú upovedomiť o hodine začiatku slávení, ale nie preto, aby sa ich osobne zúčastnili, ale preto, aby sa mohli duchovne pripojiť k modlitbe vo svojich rodinách.

Liturgické slávenia je vhodné prenášať cez médiá v priamom prenose, nie zo záznamu. Procesie či iné prejavy ľudovej zbožnosti spojené s Veľkým týždňom sa konať nebudú.

Spoveď a sväté prijímanie len individuálne na požiadanie

„Na základe uvedeného sa ani v našej diecéze neuskutočnia liturgické slávenia Veľkej noci pre verejnosť.

Tam, kde je to možné, budú kostoly a kaplnky naďalej otvorené pre individuálnu modlitbu, individuálnu sv. spoveď na požiadanie, alebo individuálne podanie svätého prijímania na požiadanie, nie však pre skupinové zhromažďovanie veriacich,“ informoval biskup Judák. Povedal, že vstup do kostolov a kaplniek, ako aj zotrvanie v nich počas individuálnej modlitby, sa musí konať v súlade s hygienickými opatreniami platnými na Slovensku v súvislosti so zabránením šírenia infekcie COVID 19. Povinnosťou je nosenie rúšok, dodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi osobami a dodržiavanie zákazu verejného zhromažďovania.

„Veriaci v karanténe musia dodržiavať povinnosť byť v izolácii a v prípade potreby majú kontaktovať kňaza len telefonicky, alebo emailom, v žiadnom prípade nie osobne,“ dodal.