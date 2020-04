Študentka medicíny z Kysúc opisuje život v ťažko skúšanom Taliansku

Lekár z Parmy aj prostredníctvom našich novín odkazuje ľuďom, aby neurobili rovnakú chybu ako Taliani.

9. apr 2020 o 15:00 Iveta Hažíková

Čadčianka Barbora študuje na LFUK v Bratislave všeobecné lekárstvo. Od vlaňajšieho septembra navštevuje v rámci programu Erasmus určeného na podporu vzdelávania a odbornej prípravy 4. ročník medicíny v meste Parma na severe Talianska.

„Mala som veľké šťastie. Ešte pred vypuknutím nákazy som využila počas skúškového obdobia voľno. Odišla som na Slovensko s tým, že sa budem učiť doma. Do Talianska som sa mala vrátiť v pondelok 24.februára, no už v nedeľu vyhlásili zatvorenie škôl, aj univerzít. Preto som ani nevycestovala. Vtedy mi vôbec nenapadlo, že sa situácia takto vyhrotí. Najskôr to bolo len na par dni, potom sa to stále viac a viac predlžovalo,“ spomína študentka.

Situáciu v Taliansku sleduje každý deň a so svojím priateľom, tamojším lekárom, je vďaka počítaču a mobilu v každodennom kontakte. „Volá sa Liberano Grilli a pracuje v prvej línii s chorými v Parme. Vždy mi povie, že situácia je ťažká, že by mi neprial byť tam a vidieť, ako ľudia musia bojovať o holý život. Sami, bez rodiny a návštev. Na situáciu sa však naďalej pozerá optimisticky. Vždy mi povie, že to zvládneme a všetko bude v poriadku. A to je pre mňa veľmi dôležité počuť. Že ľudia po tom, čo tam vidia a zažívajú, ešte nestratili nádej a veria v dobrý koniec. Jediné, čo nechápe je to, že nedokážu zostať doma v bezpečí, sedieť pred telkou, venovať sa rodine, blízkym. Keďže je z juhu, svoju rodinu nevidel a zrejme neuvidí dosť dlho,“ hovorí medička.

Prečítajte si tiež Rodine z Rakovej zhorel dom! Pomôžeme po materiálnej i finančnej stránke, hovorí starosta Čítajte

Keď mu povedala o článku do našich novín, poslal odkaz všetkým, ktorí si ho prečítajú: „Ľudia v ktorejkoľvek časti vašej krajiny, ak nám zdravotníkom chcete pomôcť v tejto ťažkej situácii, zostaňte doma s rodinou, kde ste na sto percent v bezpečí. My sme tu aj pre nezodpovednosť viacerých, ktorí nerešpektovali opatrenia, vo veľkom ohrození. Sme nesmierne vyčerpaní, no stále odhodlaní zachraňovať životy. Rodiny nám veľmi chýbajú. Tešte sa z toho, že môžete tieto dni prežiť v ich kruhu“.

Nikto nečakal taký hrozný zvrat