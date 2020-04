Veľká noc sa nedá presunúť: Bez ľudí sú omše smutné, hovorí kňaz

Farnosti obdržali inštrukcie, ako Veľkú noc sláviť počas pandémie. Online omše by mali veriaci sledovať naživo, nie zo záznamu. Dostupná je aj liturgia na doma.

10. apr 2020 o 9:27 Magdaléna Paluchová

Online vysielania obecných farností pribúdajú každým dňom. Sledujte Facebook svojich obcí.

Veriacich čaká slávenie najdôležitejších kresťanských sviatkov. Bez možnosti sláviť ich v kostole.

Cirkevný analytik Imrich Gazda tvrdí, že za aktuálnych okolností ľudia nemajú dôvod na to, aby z toho boli sklamaní. Podľa neho máme oproti iným krajinám výhodu, že máme celoslovenské médiá, ktoré vysielajú bohoslužby.

Z usmernení Kongregácie pre Boží kult a disciplínu, ktorá sa stará o liturgiu, vyplýva, že slávenie Veľkej noci sa nedá presunúť: „Srdce liturgického roka, Veľká noc, nie je len jedným sviatkom ako iné: slávi sa v rozmedzí troch dní, Veľkonočného trojdnia, ktorému predchádza štyridsaťdenný pôst, a je zavŕšená sviatkom Zoslania Ducha Svätého: nemôže byť teda presunutá,“ uvádza sa v dokumente, ktorý obdržali i slovenské diecézy.

“ Po prvýkrát v mojom kňazskom živote budem sláviť veľkonočné obrady bez veriacich v chráme a moji farníci doma pred TV obrazovkou. Snažím sa veriacich povzbudzovať každý deň cez krátke povzbudenia na YouTube. „ Dekan Peter Holbička

Mnohé farnosti aj na Kysuciach, na čele s Farnosťou Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, sa situácii prispôsobili a aj keď kňazi trpia tým, že kostoly sú prázdne, sväté omše vysielajú online. Urobia tak i počas Veľkej noci. Farnosti Panny Márie a sv. Jakuba v KNM sa vo vysielaní budú striedať.

Omše bez ľudí sú ľúte

Dekan Peter Holbička z farnosti sv. Jakuba vraví, že slúženie omší bez ľudí je smutné, chýba mu blízkosť, pohľad ľudí i ich reakcia na Božie slovo. „Po prvýkrát v mojom kňazskom živote budem sláviť veľkonočné obrady bez veriacich v chráme a moji farníci doma pred TV obrazovkou. Snažím sa veriacich povzbudzovať každý deň cez krátke povzbudenia na YouTube. Vyhlásili sme rodinnú súťaž v karanténe a sme s pánom kaplánom k dispozícii na telefóne, ak budú potrebovať povzbudenie a posilu,“ hovorí.

Podľa rímskeho dekrétu by veriaci mali byť oboznámení s hodinou, kedy bude omša vysielaná, nemali by ju sledovať zo záznamu.

Kňazi jednotlivých farností sa budú riadiť nariadeniami Rímskej kúrie. „Je jasné, že omše počas Veľkej noci budú bez ľudí. To, či ich bude kňaz aj online vysielať, je čisto na jeho rozhodnutí. Nie každý má na to možnosti a, navyše, tá ponuka online omší na Slovensku je v súčasnosti doslova obrovská,“ hovorí kaplán farnosti Krásna nad Kysucou Michal Tichý.

Dodáva, že farnosti dostali tipy aj pre svojich farníkov, ako sláviť liturgiu doma. V takzvanej Liturgii domácej Cirkvi na Trojdenné obdobie nájdu veriaci návod, ako sláviť Zelený štvrtok, Veľký piatok i Veľkonočnú nedeľu doma.

Pre nitrianskeho biskupa, kysuckého rodáka Viliama Judáka sa vždy sviatky spájali s viacerými povinnosťami. Na Zelený štvrtok prichádzali do Nitry kňazi z celej diecézy na takzvanú Omšu olejov, pri ktorej si obnovovali sľuby. Zároveň sa svätili oleje, ktoré používajú pri vysluhovaní sviatostí počas celého roka. Pri večernej omši v katedrálnom chráme umýval každoročne na pamiatku ustanovenia Eucharistie dvanástim mužom nohy.

Tento rok však platia obmedzenia. Omša svätenia olejov môže byť presunutá na iný termín, takisto prejavy ľudovej zbožnosti a procesie, ktoré obohacujú dni Veľkého týždňa a Veľkonočného trojdnia môžu byť podľa zváženia biskupa presunuté na iné dni. Umývanie nôh na Zelený štvrtok sa vynechá.

Na Veľký piatok je Poklona svätému krížu skrz bozk vyhradená len celebrantovi. „Ani v našej diecéze sa neuskutočnia liturgické slávenia pre verejnosť. Tam, kde je to možné, budú kostoly naďalej otvorené pre individuálnu modlitbu, individuálnu sv. spoveď alebo individuálne podanie svätého prijímania,“ uviedol biskup Judák.

Odpustenie pre chorých a individuálne spovedanie

Apoštolská penitenciária, ktorá rozhoduje o otázkach týkajúcich sa odpustení hriechov, rozhodla, že sa udeľujú úplné odpustky veriacim postihnutým koronavírusom.

Žilinská diecéza nevydala ohľadom spovedania žiaden oficiálny pokyn, spolieha sa na poznanie miestnej situácie a adekvátnej a múdrej reakcie zo strany kňaza.

,,Niekde skúšali spovedať na voľnom priestranstve a organizovať ľudí podľa ulíc, ale neosvedčilo sa to. Niekde sa snažia dohodnúť svätá spoveď individuálne s kňazom, ale vo väčších sídlach je to problém, lebo požiadaviek je veľa - a pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov je to naozaj veľmi náročné," povedal hovorca Žilinskej diecézy Zdenko Pupík.

Dodáva, že v prípade ohrozenia života, choroby, kňaz k veriacemu príde a vyslúži mu sviatosti. „V ostatných prípadoch budeme musieť chtiac-nechtiac využívať prax, o ktorej vieme, ale nepoužívame ju často: hriechy súkromne oľutovať dokonalou ľútosťou,“ hovorí.