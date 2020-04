Sezónu odpálili dymovnicami. Snežnici sa podarilo opäť prilákať ľudí na futbal

Aktuálna situácia mrzí Snežničanov o to viac, že hráči poctivo pristúpili k zimnej príprave a tešili sa na súťažnú jar.

14. apr 2020 o 16:40 Dominika Mariňáková

V roku 2011 začal futbal v Snežnici svoju novú etapu. V obci totiž vznikol nový športový klub – MŠK Snežnica a postupne naštartoval prácu s futbalovou mládežou.

„Keďže OŠK Snežnica sa zameriaval len na futbal dospelých, my sme chceli vychovávať mládež. Zamerali sme sa teda vyslovene na mládežnícke družstvá. A hráčov, ktorí neskôr končili v kategórii dorastencov, sme dávali na hosťovanie do OŠK,“ vysvetľuje Marián Ukrop, predseda futbalového oddielu.

Spoločne s predsedom klubu Petrom Smieškom a ďalšími nadšencami sa vrhli do práce a v sezóne 2019/2020 prihlásili do súťaží štyri výbery. Tri mládežnícke tímy na poslednú chvíľu premiérovo doplnil mužský celok.

„Bolo to dosť hektické obdobie. Pomerne neskoro sme sa dozvedeli, že OŠK do nového ročníka nepostaví mužstvo. Narýchlo sme teda zložili mužský tím, pretože keby sa v tejto sezóne nehral v Snežnici mužský futbal, potom by bolo veľmi náročné dať ho dokopy,“ hovorí Marián Ukrop.

V kabíne sa stretli hráči, ktorí predtým pôsobili v OŠK, s ďalšími odchovancami snežnického futbalu a niekoľkými mladíkmi: „Drvivá väčšina týchto futbalistov prešla našimi mládežníckymi kategóriami. Zapojili sme aj dorastencov, v jesennej časti hrávali traja a v prípravných zápasoch pred jarou dostali šancu až šiesti. Kolektív je výborný, relatívne mladý. Hráči pravidelne chodili na tréningy, stretávali sa a to sa potom prejavilo aj na výsledkoch.“

Na vonkajšie zápasy plný autobus

Sezónu 2019/2020 odštartovala Snežnica domácim duelom s Rudinou. „Z nášho pohľadu to bol historicky prvý zápas, navyše derby. Prišlo veľa divákov aj z Rudiny, dokopy ich bolo na štadióne vyše sto. Mali sme dokonca dymovnice. Pre nás je podstatné, že sa ľudia vrátili na futbal, to bol náš hlavný cieľ. Lebo v posledných rokoch veľa divákov na mužov nechodilo. Na jeseň to však bolo veľmi dobré, na vonkajšie zápasy chodil plný autobus. Sme radi, že sa to takto trošku prebralo k životu.“