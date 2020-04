Staré a zbytočné veci „premenili“ na prístroje pre detské oddelenie

Zakúpenie prístrojov prispeje ku zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti. Ide o prístroje, ktoré sa denne používajú na detskom oddelení a JIS, hovorí vedúce sestra detského oddelenia.

15. apr 2020 o 10:22 Radoslav Blažek

Zbytočné veci, ktoré sa niekde váľajú na povale a nakoniec skončia v koši, sa dajú premeniť na kvalitné detské prístroje, ktoré môžu pomôcť aj vašim deťom.

Hoci úvodné slová tohto článku tak trošku nedávajú logiku, predsa len zobrazujú realitu. Stačí len chcieť, mať dobrú myšlienku a za každú cenu ju dotiahnuť do úspešného konca.

Partii ľudí okolo Radoslava Valka, krajského riaditeľa spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, sa to vydarilo na výbornú. Ešte v posledný mesiac minulého roku zorganizovali Vianočný charitatívny bazár, v rámci ktorého vyzbierali skvelých 3824 eur.

Výťažok našiel po pár týždňoch svojho adresáta. Celá suma putovala na kúpu prístrojov pre detské oddelenie v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Organizátori Radoslav Valko, Ivana Oboňová a Janka Mariaková sa minulý utorok stretli s riaditeľom nemocnice Martinom Šenfeldom a vedúcou sestrou detského oddelenia Jarmilou Čimborovou, aby im slávnostne odovzdali nové prístroje.

Prístroje padli vhod

„Aj touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať organizátorom Vianočného charitatívneho bazáru, že mysleli na našu nemocnicu. Je to pre nás veľké pozitívum, pretože nemocnica svojím spôsobom bojuje o každý takýto dar. Veď rozpočet je napnutý výrazne, navyše v tejto dobe máme vysoké výdavky v boji s pandémiou a zároveň menej príjmov v oblasti, kde si vieme privyrobiť podnikateľskou činnosťou. Padlo nám to vhod, že mysleli na naše deti. Verím, že zdravotná starostlivosť bude v našej nemocnici čoraz na vyššej úrovni, aby sme nielen deťom, ale všetkým Kysučanom vedeli poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť,“ povedal pre týždenník Kysuce Martin Šenfeld, riaditeľ nemocnice.

Na slávnostnom odovzdávaní prístrojov nechýbala vedúce sestra detského oddelenia Jarmila Čimborová. Tá nám priblížila význam nových „pomocníkov“ na oddelení.

„Zakúpenie prístrojov prispeje ku zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti. Ide o prístroje, ktoré sa denne používajú na detskom oddelení a JIS. Tieto prístroje sme na oddelení mali, ale ich počet bol nepostačujúci. Infúzne pumpy budú používané na presné dávkovanie podávaných liečiv, tiež na presné dávkovanie infúzií u najmenších detských pacientov. Inhalátor bude používaný na podpornú liečbu širokého spektra ochorení dýchacieho systému. Za poskytnutie infúznych púmp a inhalátora v mene kolektívu detského oddelenia a našich pacientov veľmi pekne ďakujem,“ vysvetlila.

Cieľ pomoci bol od začiatku jasný

„Myšlienka tohto bazáru sa zrodila zhruba tri mesiace pred samotnou akciou, a to na základe môjho stretnutia s Radoslavom Valkom, kedy sme sa obaja zhodli na tom, že svet je preplnený materiálnymi vecami. Premýšľali sme, ako pomôcť využiť tieto veci ďalej, a zároveň z toho vyťažiť aj pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú. Keďže sme obaja naklonení pomáhať tam, kde kompetentní zlyhávajú, nápad na seba nenechal dlho čakať. Skutočnosť, že pomoc poputuje Detskému oddeleniu v Čadci bola od začiatku jasná, nakoľko to, čo mi najviac trhá srdce, je, ak trpia nevinné choré deti,“ povedala o vzniku myšlienky podujatia Ivana Oboňová.

So spoluorganizátorkou Jankou Mariakovou niekoľko týždňov bojovali s úradmi, na ktorých ich posielali z dverí do dverí, od človeka k človeku, pretože nakoľko nie sú občianske združenie, vybaviť povolenie bol problém.

„Nevzdali sme to a nakoniec sa nám podarilo skontaktovať s Mariánom Kráľom, hovorcom mesta Čadca, ktorý sa okamžite zapálil pre našu myšlienku a pomohol nám to celé zo strany mesta zastrešiť. Následne nás spojil s Veronikou Grešákovou, ktorá v tom čase pracovala v Dome kultúry v Čadci. Ona nám pomohla vybaviť konečné povolenie, vytvorila priestor na námestí a my sme mohli začať,“ vysvetlila Oboňová.

Podujatie, ktoré malo pomôcť všetkým deťom, sa uskutočnilo 12.-13. decembra.

„Celé dva dni sme spolu s kolegami z SPF stáli na námestí a oslovovali ľudí, aby pomohli našim najmenším. Každý jeden dar bol vložený do zapečatenej krabičky, ktorú sme v piatok po skončení akcie otvorili. Po sčítaní všetkých darov sme mohli verejnosti oznámiť obdivuhodnú sumu, ktorú sa nám podarilo vyzbierať a to presne 3 469,08 EUR. Po zverejnení výťažku sa nám ozvalo ešte pár dobrých ľudí, ktorí poslali peniaze, a teda konečný výťažok činí sumu 3 824 EUR, ktorá predstavovala presnú čiastku potrebnú na zakúpenie štyroch dôležitých prístrojov. Konkrétne šlo o jeden inhalátor a tri infúzne pumpy,“ uviedla o využití vyzbieraných finančných prostriedkov Ivana.

Nakupovali po vlastnej osi

Po slávnostnom momente, kedy organizátori odovzdali prístroje Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, sme vyspovedali aj Radoslava Valka, krajského riaditeľa SOPHISTIC Pro finance. Ten nám okrem iného prezradil niečo o nákupe samotných prístrojov.

„Najskôr sme sa spojili s nemocnicou, aby nám povedali, aké prístroje potrebujú a zároveň, aby nám dali kontakt na ľudí, ktorí by nám ich vedeli zadovážiť. Keď sme už mali presné názvy výrobkov, skúsili sme ich zohnať aj po vlastnej osi. A čuduj sa svete, prvý prístroj, ktorý sme do googlu zadali, sme hneď kúpili o cca 300 eur lacnejšie ako bola priemerná cena na trhu. Tu som videl prvý nedostatok verejného obstarávania,“ povedal Valko.

„Následne sme už objednávali zvyšné prístroje, ale predajcovi sme na rovinu povedali, že keď nám predá tri prístroje, tak nám zostane 300 eur navyše, ktoré darujeme nemocnici, alebo u neho kúpime za túto sumu ďalší prístroj. Trošku sme sa obchodnícky ponaťahovali, ja som ešte doplatil 250 eur a získali sme jeden prístroj navyše. Celková suma teda nakoniec aj s mojím príspevkom skončila na 3 824 eur a tu je vidno znova nedostatok verejného obstarávania. Keď je človek zapálený za čo najmenej financií dostať čo najviac, môže robiť obchod, dohody, zjednávať, až sú nakoniec obe strany spokojné, čo vo verejnom obstarávaní možné nie je. Ale chápem, že kvôli korupcii musíme mať zavedený takýto inštitút, inak by sa biznis ľahko dohadzoval kamarátom,“ pokračoval.

Pomáhať chcú aj naďalej

Podľa jeho slov nad adresátom pomoci dlho neuvažovali a aj teraz vie, že je v správnych rukách.

„Naša firma je jedna veľká rodina, a k rodine patria aj deti. Veľa z našich spolupracovníkov má detičky a každý z nás vie, aké cenné je ich zdravie. Vedeli sme, že detskému oddeleniu niektoré prístroje chýbajú, keďže tam s laryngitídou ležalo aj dieťa nášho kolegu. Z tohto dôvodu bola voľba jasná. Keď sa o tomto dare dozvedela vrchná sestra tohto oddelenia, rozžiarili sa jej oči a to bol ďalší signál, že áno, toto je to pravé miesto, tu ľuďom záleží na malých pacientoch,“ povedal Valko.

Spoločnosť SOPHISTIC Pro finance nezorganizovala podujatie, ktoré malo pomôcť našej nemocnici, prvýkrát. Radoslava Valka sme sa tak opýtali, či plánujú pokračovať aj v ďalších podobných akciách pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci.

„Neviem, či by som to celkovo charakterizoval ako pomoc nemocnici. Skôr by som to definoval ako pomoc ľuďom, Kysučanom. Ak bude funkčná nemocnica, tak aj ľudia môžu dostať lepšiu zdravotnú starostlivosť. Toto už bol v podstate tretí projekt, ktorý sa dotýkal našej nemocnice. V lete to bolo darovanie krvi, na Mikuláša sme detičkám rozdávali sladkosti, záver roka patril bazáru. Z Vianočného charitatívneho bazáru by sme chceli urobiť tradíciu. Budeme radi, ak sa zapojí čím viac ľudí. Či však pôjde výťažok práve do nemocnice, to teraz povedať neviem. Radi by sme si v tomto nechali otvorené dvere, aby sme sa neviazali len na jeden účel. Vždy je potrebná podpora niekde inde,“ dodal na záver Valko.