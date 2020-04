Mužstvo momentu s majstrovským titulom

Vo finálovej prestrelke predviedli disciplínu a rozvahu.

19. apr 2020 o 14:28 Tomáš Urbaník

Ročník 2004/2005 ponúkol celú škálu zmien a noviniek v kysuckom hokejbale, ktoré priamo aj nepriamo ovplyvňovali vývoj a smerovanie obľúbenej hokejkovej hry. Kysucká hokejbalová liga, prípravy na extraligovú baráž ale aj zlepšenie v oblasti PR mladého kolektívneho športu.

AHK Furmanský dvor získal „primátorák“

V roku 2004 sa do súboja O pohár primátora mesta Čadca zapojilo sedem tímov z KHL. Organizátori zvolili systém dvoch skupín, z ktorých sa na základne bodového kľúča stane jedna finálová. Najlepší víkend mali hráči z Furmanského dvora, ktorí dokázali turnaj vyhrať pred druhými Suchými dresmi, tretím Podzávozom a Kysuckým Novým Mestom, ktoré skončilo na štvrtom mieste. Najlepším hráčom a najlepšie prihrávajúcim hráčom bol vyhlásený Daniel Staškovan z víťazného tímu. Viac štatistických údajov článok z 31. augusta 2004 neuvádzal.

Prečítajte si tiež: Sníva o hraní v Anglicku. Talentovaný Kysučan urobil prvý veľký krok v kariére Čítajte

Dvojnásobná zmena predsedu

Po štyroch rokoch striedal Petra Čimboru pri kormidle Kysuckej hokejbalovej únie Rudolf Kučák, ktorý sa vo svojom prvom rozhovore pre MY Kysucké Noviny vyjadril, že je jeho tajným snom, aby Čadca hrala extraligu. Nový predseda chcel do fungovania kysuckého hokejbalu preniesť skúsenosti z pôsobenia z 2. národnej ligy v Čechách, ktorú hrával v drese Ďáblové Praha. Okrem iného bolo cieľom zabezpečiť hraciu tabuľu a rozhodcovské školenia profesionálnym rozhodcom z Čiech.

V polovici sezóny zo svojho predsedníckeho kresla odchádza pre svoje stále rastúce pracovné povinnosti, ktoré mu nedovoľovali naplno zastávať post prvého muža kysuckého hokejbalu. V poradí štvrtým predsedom KHÚ sa stal František Ujházi. Medzi jeho priority bolo nadviazať na vízie a ciele zo začiatku sezóny a to dotiahnuť súťažný ročník KHL, zlepšiť materiálno-technické zabezpečenie súťaže a pripraviť pôdu pre hokejbalovú extraligu. Čo sa aj podarilo.

V sezóne 2004/2005 sa predstavilo 10 tímov

Khk Suché dresy, Hbk Kysucké Nové Mesto, Ahk Furmanský dvor, Hbc Podzávoz, Rio Okružná, Hbk Bistro pod lipou, Hk Svrčinovec, Hc Tasso, Oščadnica Bruins a Hbc Panthers. Presne toto poradie mali účastníci Autostar KHL po treťom kole piatej sezóny na hokejbalovom ihrisku (ul. Športovcov Čadca).

Prvé miesto bolo počas jesene, dá sa povedať, neustále obsadené majstrom KHL zo Suchých dresov. Forma tohto tímu za posledné obdobie gradovala, čoho dôkazom boli víťazstvá v lige aj regionálnych turnajoch. Hbk Kysucké Nové Mesto malo taktiež fazónu a získavalo bodov viac, ako pred rokom. P. Slovák, bratia Bestvinovci, J. Beleš, P. Brodek, P. Papík a ďalší hráči pravidelne bodovali a P. Altman pravidelne zasahoval v bráne.

Prečítajte si tiež: Sezónu odpálili dymovnicami. Snežnici sa podarilo opäť prilákať ľudí na futbal Čítajte

Ahk Furmanský dvor sa po zisku „primátorského“ ocitol v top 3 len na začiatku súťaže. Postupne ho z pozície, ktorá mu patrila po minulé roky, vytlačilo Bistro pod lipou. Úvod súťaže nebol najlepší, no v jej priebehu sa začalo dariť a Bistro patrilo opäť k lídrom. Mladíci z Rio Okružná plávali v stredných vodách súťaže medzi štvrtým až šiestym miestom si menili stráže so Svrčinovcom a Ice Rats. Podzávoz, Panthers a nový projekt v lige TassoOščadnica zase okupovali spodné priečky až do vyhodnotenia jesene.

Zimným majstrom sa stali hokejbalisti z Hbk Kysucké Nové Mesto o jediný bod pred dlhodobým lídrom jesene Suchými dresmi, keď v súťaži o špicu tabuľky mali zápas k dobru. Tretie skončilo Bistro pod lipou.

Najproduktívnejší hráči KHL od roku 1999 do zimy 2005