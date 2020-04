Ako dieťa sa nudil na chalupe, a tak začal chytať motýle. Dnes ich skúma v labáku

Zaujíma ma, ako sa dá motýľom pomôcť, ako ich môžem chrániť, keďže sú na ústupe a z roka na rok vymierajú, hovorí mladý vedec z Kysúc.

20. apr 2020 o 8:50 Radoslav Blažek

Na jednej z prednášok ho milo prekvapila otázka žiačky prvého stupňa základnej školy. Opýtala sa ho, či v Mongolsku predávajú žuvačky.

Aj tak niekedy vyzerá život odborníka. 26-ročný Čadčan Ján Kočišek má však omnoho viac zážitkov z prírody. Od malička sú jeho vášňou, dnes poslaním a profesiou motýle. Najskôr si ich musí v teréne chytiť, potom sa už venuje ich skúmaniu v labáku Slovenskej akadémie vied.

Lepidopterológ, cestovateľ a fotograf, ktorý momentálne pôsobí ako doktorand na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, nám viac o sebe a motýľoch povedal v nasledujúcom rozhovore...

Začnime na úvod témou dnešných dní. Koronavírus zastihol každého z nás. Ako túto pandémiu vnímate?

Samozrejme, je to celosvetová téma, ktorá zasiahla každého z nás. Myslím si, že pokiaľ sa budú ľudia správať relatívne zodpovedne, budú si dávať pozor, nebudú sa stretávať vo veľkých skupinách, mohlo by to dopadnúť celkom dobre. Ako počúvame z každej strany, ohrození sú najmä starší ľudia. Keď to dostane nejaký mladý človek s dobrou imunitou, mal by to prekonať bez väčších problémov. Takže, určite treba brať ohľad na starších ľudí.

Čo sa ďalej dočítate? - ako sa vyvíjalo puto mladého vedca k motýľom? - prečo sú motýle pre bežných ľudí užitočné? - koľko druhov je na Slovensku, prečo ich ubúda? - kde slúžia motýle ako strava pre ľudí?

Ako vy podporujete svoju imunitu?

Riadim sa tým, že najdôležitejší je pohyb na čerstvom vzduchu. To je úplný základ, s čím je spojený pohyb človeka na slnku. Akékoľvek suplementy, tabletkové vitamíny D a čokoľvek do seba človek „nacpe“, nikdy nenahradia reálne slnko, ktoré pôsobí na imunitu extrémne pozitívne. Keď vonku svieti slnko, hneď má človek lepšiu náladu. Samozrejme, základom je aj zdravá strava. Ale ja radím na prvé miesto slnko, pohyb na čerstvom vzduchu. Pre mňa to je základ od malého dieťaťa. Odkedy ale pracujem v Slovenskej akadémii vied, trávim veľa času v labáku. Snažím sa to potom dohnať v lete, keď mám voľno a vonku je ideálne počasie.

Ešte jedna otázka k nákaze COVID-19. Veľa ľudí sa stále riadi „pravidlom“, že keď si dá každý deň štamperlík slivovice, vypáli vírus a bude fit. Aký máte na to názor, funguje to?

Smiech. Myslím si, že keď ide o vírus, asi to nevypália. Keby mali nejaké ťažkosti s trávením, viem si za istých okolností predstaviť, že by to vedelo urobiť nejakú pozitívnu odozvu. Ale na vírus to má určite opačný efekt. Najmä keď je to vo väčšom množstve, pretože pitie alkoholu oslabuje imunitu. To je známe, to snáď nie je pre nikoho novinka. Ale, keď niekto má taký názor, to už je jeho vec...

Poďme k téme, kvôli ktorej sme sa stretli. Keď to zjednoduším, venujete sa motýľom. Ako ste sa k tomuto koníčku, dnes práci, poslaniu dostali?

Keď som mal štyri roky, chodievali sme na chalupu na Jurošovský vrch. Kým naši varili guláš, rezali drevo alebo sa venovali úprave okolia, strašne som sa tam nudil. Veľa času som tam trávil s dedom. Venoval sa mi, chodil so mnou po okolitej prírode a vysvetľoval mi rôzne veci. Keďže som sa nudil, stále som mu hovoril, poďme niečo robiť, poďme, poďme... Keď sa mu už okolo obeda nechcelo a videl, že mám ešte kopec energie, povedal mi, nech idem chytiť motýľa. Myslel si, že sa ma fajne zbaví. No ja som to vzal doslovne, o pár desiatok minút som sa vrátil a v rukách som mal chytenú bábôčku pávookú. Zapáčilo sa mi to. Bolo to veľmi akčné, nenudil som sa pri tom, a tak som začal chytať motýle.

Takže odvtedy vzniklo vaše puto k motýľom?

Dá sa to tak povedať. Rodičia mi po čase povedali, že keď ich chytám, nech si robím zbierky ako niektorí iní ľudia. Začal som nad tým uvažovať a neskôr som naozaj odštartoval svoju prvú zbierku. Na kus polystyrénu som „špendlil“ motýle, celkovo ma to viac a viac bavilo. Keď som šiel do prvého ročníka na základnej škole, mal som už svoju prvú zbierku. Odlišovala sa od tých dnešných. Nebola ani esteticky pekná, úhľadná, ale bol to dobrý základ, aby som k tomu ďalej smeroval. Čo je zaujímavé, že dnes nie som nejaký vášnivý zberateľ. Niektorí zbierajú motýle po celom svete, vozia si ich zo zahraničia, riešia rôzne druhy, poddruhy a pod. Ale to dnes nie je pre mňa absolútne dôležité. O motýle sa zaujímam skôr z vedeckého hľadiska. Zaujíma ma, ako sa dá motýľom pomôcť, ako ich môžem chrániť, keďže sú na ústupe a z roka na rok vymierajú.