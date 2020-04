Pracuje vo Švédsku: Kolegovia sa chcú nakaziť, aby boli imúnni

Mám už toho dosť. Samozrejme, rodina mi chýba, je to celé zle. Najhoršie je, že sa nemám ako vrátiť, hovorí Vladimír Mudrík.

20. apr 2020 o 15:42 Radoslav Blažek

Tisícky Slovákov si aj v týchto chvíľach zarábajú na živobytie v zahraničí. Na juhu Švédska, v meste Malmö, pracuje aj Vladimír Mudrík z obce Skalité.

S partiou kolegov pôsobí vo firme, ktorá sa zameriava na stavebný priemysel, konkrétnejšie montáž a demontáž vo výškach.

Podľa medializovaných informácií je situácia ohľadom koronavírusu vo Švédsku vážna, krajina navyše prijíma len minimálne opatrenia. Vladimíra Mudríka sme sa opýtali, ako to on vidí v bežnom živote miestnych ľudí.

„Rúška tu nenosia. Kolega zo Švédska mi to vysvetlil tak, že je to zbytočné, nakoľko vírus sa neprenáša len kvapôčkami z úst a podobne, ale že stačí, keď sa v obchodnom centre dotkneš košíka, alebo čokoľvek iné a rúško ťa proste neochráni. Keď to zhrniem, kamaráti v práci mi povedali, že sa chcú nakaziť, aby boli do budúcna imúnni.“