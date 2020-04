V Povine našli odhodené zvyšky dobytka

Obec zabezpečila ich odvoz do kafilérky, „prischli“ jej aj náklady.

22. apr 2020 o 7:17 Iveta Hažíková

Pandémia nepandémia, ľudia stále vyhadzujú do prírody, nevynímajúc brehy potokov, všakovaký odpad. Nezriedka ide o zvyšky domácich zvierat.

Najnovšie reagovala starostka Poviny Alena Dudeková na podnet miestneho poľovníka, ktorý vyrazil so psom na prechádzku. „Ako člen poľovníckeho združenia si monitoroval svoj poľovný revír, nakoľko v ňom za posledné mesiace niekto zastrelil troch jeleňov. Keď mi poslal fotky, ihneď som zavolala dobrovoľnému hasičovi, či mi s tým pomôže. Išlo o zvyšky hovädzieho dobytka. Konkrétne hlavy a vnútornosti, ktoré ležali pohodené v kríkoch. Ich odpratanie musela zabezpečiť obec. Obliekol sa teda do ochranného obleku, zvyšky naložil do vriec. Museli sme odviezť asi 60 kilogramov „biologického odpadu“ do najbližšej kafilérie,“ opísala situáciu starostka Alena Dudeková.

