Šéf ObFZ Kysúc: Situácia bude mať úmerný dopad aj na amatérsky futbal

Futbal je fenomén. Hrať sa určite bude, ale v akom formáte, to teraz nikto nedokáže odhadnúť, hovorí Stanislav Špila.

22. apr 2020 o 9:08 Radoslav Blažek

Dnes už nie je žiadnym tajomstvom, že koronavírus bude mať obrovský dopad aj na ekonomiku, čo výrazne ovplyvní rozpočty samospráv. Starostovia a primátori miest sa zhodujú, že budú musieť šetriť a škrty sa určite dotknú aj športu.

Náročnejšie bude zohnať aj sponzorov, ktorí budú mať dostatok svojich problémov.

Čo bude s futbalom? Môže to ohroziť dedinské kluby? Rozprávali sme sa so Stanislavom Špilom, predsedom ObFZ Kysúc...

Obce a mestá prídu kvôli kríze o financie v rozpočte. Budú musieť šetriť, čo sa veľmi pravdepodobne dotkne aj športu a futbalu zvlášť, ktorý na bežný chod potrebuje nemalé finančné prostriedky. Máte takéto informácie od starostov, primátorov?

Pandémia COVID 19 nepríjemne zasiahla do spoločenského, kultúrneho a športového života. Výrazne ovplyvnila život nás všetkých. Samozrejme, výrazne to zasiahlo aj najpopulárnejší šport, ktorým nesporne je futbal. Samosprávy sú najväčšími podporovateľmi futbalu v mestách a dedinách. Už prvé ohlasy zo samospráv avizujú straty na podielových daniach až do výšky 30 percent, čo sa prejaví aj v podpore financovania futbalových klubov.

Menej financií budú mať aj súkromní sponzori. Zohnať firmu, človeka, ktorý bude ochotný investovať do športu, bude asi oveľa ťažšie. Súhlasíte?