Majiteľ hokejovej haly: Náklady na spiacu arénu sú vysoké, tržby nulové

Už sa teším, keď sa všetci vrátime ku športovým aktivitám v tomto športovom komplexe. Najhoršie na tom je, že nikto nevie, kedy to naozaj bude, hovorí majiteľ MM Arény.

23. apr 2020 o 16:46 Radoslav Blažek

Zdravie je prvoradé. Aj to sú slová Miroslava Martykána, ktorý investoval veľké peniaze do výstavby moderného športového komplexu na Kysuciach, ktorého súčasťou je aj vysnívaná ľadová plocha.

MM Aréna oslávila v januári druhé narodeniny a podľa majiteľa mal tento športový projekt skončiť v roku 2020 konečne v zelených číslach. Naštartované projekty hokejového stánku v Krásne nad Kysucou však stopol koronavírus a nikto nevie, kedy sa vôbec otvoria športoviská.

Ako zvládne krízu MM Aréna? Aj o tom sme sa rozprávali s Miroslavom Martykánom...

Aj MM Aréna musela pre šírenie nákazy Covid-19 zatvoriť svoje brány. Ako ste vnímali toto rozhodnutie? Predsa len ide o mladý projekt, do ktorého ste museli investovať výrazný obnos financií...

Z nariadenia krízového štábu vlády SR sme museli celý športový komplex uzavrieť od piatka 13. marca 2020. Následne v stredu 18. marca 2020 sme v spolupráci s firmou FROSST SERVICE odstavili aj chladenie ľadovej plochy, odfrézovali ľad, povysávali plochu od vody a prakticky od tohto dňa je celá aréna odstavená a uzavretá pre verejnosť. Ako vnímam toto rozhodnutie? S pokorou a najmä s nádejou, že tento vírus spoločne porazíme. Viete, jeden rok (2018) všetko rozbiehate a dotujete, konečne sa v roku 2019 dostanete do nejakých reálnych čísel, kedy ako tak pokryjete náklady a očakávate, že rok 2020 bude konečne v zelených číslach. Naštartované sme to mali veľmi dobre. Mali sme naplánované oslavy, akcie, v pláne boli korčuľovania, turnaje, sústredenia, kempy, letné tábory a iné aktivity. Zrazu ako mávnutím čarovným prútikom sa všetko rozplynulo a ste na začiatku pre nejaký vírus, za ktorý nemôžete. Určite ma to hnevá, ale ako sa hovorí: „Človek mieni, pán Boh mení“. Zdravie je na prvom mieste a musím len veriť, že nad touto pandémiou spoločne zvíťazíme, znova to naštartujeme a vrátime sa do zabehnutých koľají, čo bude opäť stáť veľa úsilia.

Koľko má MM Aréna zamestnancov? Museli všetci ostať doma?

V celom športovom komplexe je zamestnaných 22 ľudí. Od vyhlásenia opatrení voči koronavírusu aréna stíchla. Niektorí zamestnanci čerpali OČR na deti, niektorí čerpali dovolenky do konca marca. Od 1. apríla pokračujú štyria zamestnanci v OČR, ostatní sú doma a poberajú 80 percent zmluvného platu v zmysle Prvej pomoci nariadenia vlády.

Čo sa ďalej dočítate? - môže koronakríza ohroziť celý projekt? - dá sa vyčísliť denná strata MM Arény? - celý text nájdete aj v aktuálnom vydaní týždenníka Kysuce

Takže momentálne napracuje nikto?

Nie, po nariadení krízového štábu vlády SR, kedy sme museli uzavrieť celý komplex, sme urobili len kozmetické úpravy. Odstavili sme ľadovú plochu, wellness, reštauráciu, fitness, praktický celú MM Arénu, najmä kvôli spotrebe elektrickej energie, ktorá tvorí najväčší finančný náklad.