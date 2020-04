Ľubica Podoláková: Na stredoveku sa nám páči úzky vzťah človeka s prírodou

Levanduľu využívali ľudia aj v období moru. Nazývali ju tiež rastlinou Matky Božej.

25. apr 2020 o 9:36 Iveta Hažíková

Historický spolok sv. Šebastiána z Krásna nad Kysucou viacerí Kysučania dobre poznajú. Napríklad z Bartolomejského jarmoku v Čadci. V stredovekej osade dohliadala na pisárky členka spolku Ľubka Podoláková z Krásna nad Kysucou, ktorá doslova „žije stredovekom“.

Výnimkou nie je ani súčasné obdobie. Ako prezrádza v rozhovore epidémie sa opakovali v každom storočí, niekedy aj polstoročí.

Ako v týchto časoch žije spolok sv. Šebastiána, čo momentálne najviac zamestnáva jeho členov? Našli si nejaké iné aktivity, keďže verejné vystúpenia sú momentálne zakázané?

Historický spolok sv. Šebastiána tak ako mnoho ďalších skupín a spolkov nevystupuje a zároveň ani neoddychuje. Situácia, v ktorej sa všetci nachádzame, nedovoľuje sa stretávať a nekonajú sa teda ani vystúpenia. Dalo by sa povedať, že je to akoby návrat do stredoveku. Trávime čas s najbližšími, môžeme občas ísť do prírody a zbierať napríklad bylinky. Venujeme sa teraz len veciam, ktoré sú v našom najbližšom okolí. Naši členovia vylepšujú kostýmy, šijú rúška, maľujú štíty, ktoré budú súčasťou hradnej expozície. Okrem toho študujeme knihy o stredoveku a robíme veci, na ktoré by sme zrejme nemali až toľko času popri práci.

Sú medzi nami aj študenti (piati), takže tí sa venujú úlohám a diplomovej práci. Čas nezastal, robíme rôzne veci hoci v obmedzenom režime. A stretávame sa moderným spôsobom - cez počítač. Komunikujeme tak, ako by nám to zrejme v stredoveku závideli, keďže boli odkázaní väčšinou len na poslov. Trvalo často mnoho dní, kým dostali odpoveď.

Stihli ste v tomto roku ešte nejaké podujatia? Viem, že súčasťou vašich aktivít je aj práca s deťmi.