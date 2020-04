Pavol Muška sa už ako prváčik "popasoval" s prezidentom

Posledná výstava akademického maliara z Kysúc zaujala aj záhadným názvom Muška 007.

26. apr 2020 o 7:16 Iveta Hažíková

Akademický maliar Pavol Muška oslávil uplynulý rok životné jubileum – 70 rokov. Na Novoročnom koncerte v Čadci mu Kysucká kultúrna nadácia udelila čestný titul Osobnosť Kysúc 2019 za jeho celoživotný prínos v oblasti umenia. Porozprávali sme sa sním aj o tom, prečo jeho nedávna výstava v Galérii Čadca mala taký záhadný názov.

Poďme najskôr k vašim tvorivým začiatkom, spomínate si na svoje prvé dielo? Čo vás inšpirovalo?

Spomínam si, že v prvej triede som odkresľoval mapu ČSR a na nej bol maličký portrét vtedajšieho prezidenta.

Chcel som zobraziť aj toho. Nedarilo sa mi to, tak som gumoval a znovu kreslil a znovu gumoval, až som vygumoval dieru. Samozrejme, to dielko nestálo za nič, ale tá tvrdošijnosť, vytrvalosť a neutečenie od problému mi zostala. Akad. maliar Fero Behúň zo žilinskej ĽŠU založil v Základnej škole v Kysuckom Novom Meste výtvarný krúžok. To bolo moje prvé skutočné stretnutie s výtvarným umením. Cez neho a neskôr cez Ľudovú školu umenia v Žiline. Tam so sa stretol s kolegami, dnes významnými výtvarnými umelcami. Netvorili sme tam významné diela, ale to prostredie a vzájomné poučovanie bolo veľmi inšpiratívne.

Prešli ste za roky svojej tvorby určitou premenou? Sú umelci, ktorí začínajú napríklad krajinkami, prírodou a skončia pri portrétoch. Bola vždy vaša „cesta” jednoznačná?