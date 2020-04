Vlasta Mudríková: Keď som si prvýkrát pustila videoklip, oči mi zaliali slzy

Známa heligonkárka naspievala unikátnu pieseň na výnimočnom pútnickom mieste.

27. apr 2020 o 9:03 Radoslav Blažek

Aj tak znejú mnohé reakcie fanúšikov na novú skladbu, ktorú naspievala Vlasta Mudríková.

Známou heligonkárkou z Kysúc lomcovali emócie už počas natáčania. Veď skladba Ave Mária vznikla na unikátnom pútnickom mieste na hore Butkov.

Viac o tomto výnimočnom diele nám prezradila samotná speváčka...

Zaujal ma váš status na facebooku. Píšete v ňom, že prvýkrát ste videoklip k piesni Ave Mária sledovali cez slzy. Bolo to naozaj niečo výnimočné, pri iných vašich piesňach sa vám to nestáva?

Áno, je to pravda. Bolo to pre mňa nesmierne emotívne, pretože táto skladba je skutočne výnimočná. Pieseň Ave Mária si už od samotného vzniku vyžadovala špeciálny prístup.

Ako to myslíte?

Keď mi riaditeľ TV Šláger Karel Peterka poslal túto jeho novú autorskú pieseň, najskôr som mala pochybnosti, či to skutočne zvládnem, či dám do nej všetky tie emócie. Natáčanie prebehlo v Českých Budejoviciach pod taktovkou Frankieho Zhyrnova, ktorý spracoval hudobné aranžmány. Toto dielo obohatil aj miestny detský spevácky zbor Rolničky, ktorý dal skladbe svoju jedinečnosť.

Keď som v štúdiu naspievala a počula ešte neúplnú verziu, už vtedy to bolo magické. Do rána som nemohla spať, stále som si to dookola prehrávala. Keď sme točili klip, prišla druhá vlna emócií na prenádhernom pútnickom mieste na Butkove. Najdlhšie bolo čakanie na finálnu verziu. Keď mi kameraman poslal mail, ešte nikdy som ho neotvárala s takým chvením. V momente, keď sa spustil celý videoklip, mi oči zaliali slzy. Premietla som si všetky momenty od vzniku piesne cez natáčanie v nádherných priestoroch. Okrem pútnického miesta hory Butkov sme natáčali aj v kostolíku v Ladcoch.

Pre tých, ktorí nepoznajú toto čarovné miesto, ho určite odporúčam. Nájdite si čas, pretože na Slovensku máme skutočný unikát. Nad kameňolomom v Ladcoch vyrástlo najmladšie pútnické miesto na svete. Obdivuhodná a výnimočná je aj socha Panny Márie, Matky milosrdenstva, ktorá má aj s podstavcom deväť metrov. Ing. Anton Barcík sa s láskou stará a zveľaďuje toto pútnické miesto, na ktorom taktiež nájdete 12-metrový kríž, pomník pápeža Jána Pavla ll., pomník svätej sestry Faustíny, kaplnku Božieho milosrdenstva. Bolo mi cťou točiť na tomto vzácnom mieste. Ľudia tu načerpajú silu v modlitbách a rozjímajú v tomto krásnom prostredí. Všade na vôkol cítite pohladenie Panny Márie, ktorá s otvorenou náručou pozerá na vás. Je to veľmi emotívne a verím, že taktiež oceníte novú pieseň Ave Mária. Slová ako pokora, cit, jemnosť, viera, nádej – to všetko nájdete v odkaze tejto skladby. Moja duša lieta od šťastia a vám všetkým prajem taktiež hlboký zážitok z piesne Ave Mária.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pBEVQY1zgTo

Viacero ľudí reagovalo, že vám to svedčí aj bez heligónky. Vy ste odpovedali, že pripravujete CD na iný žáner. Na čo sa máme tešiť, budete konkrétnejšia?

Všetko to začalo prvou piesňou ,,Pozdrav Hviezd“, ktorú mi zložil Karel Peterka. Momentálne s ňou súťažím v Zlatom Šlágri. Pieseň je už v semifinále, už len krôčik ju delí od vytúženého finále. Ak by ste ma chceli svojím hlasom podporiť, všetky informácie nájdete na mojom facebooku Vlasta Mudríková official. K tejto piesni pribudli aj ďalšie skladby a novinkou je spomínaná Ave Mária. Takže, zatiaľ je CD v postupnom rozpracovanom štádiu, čakám na ďalšie nové aranžmány a piesne od Karla Peterku, ktoré zaradíme na CD.

Pripravujete aj ďalšiu novú skladbu s kamarátmi z TV Šláger. O čo ide, kedy si ju vypočujeme?

V týchto dňoch sme natočili spoločnú pieseň. Je to nový projekt Petra Šišku a šikovného Kysučana Miroslava Bazgera, ktorý je aj klávesákom speváčky Kristíny Pelákovej. Chlapci vymysleli krásny projekt, do ktorého zaangažovali aj bratov Kollárovcov, Pavla Nováka, Frantu Uhera, Máru, Helenku Hamplovú, Karla Peterku, Mariána Kotvana. Je to spolupráca viacerých umelcov a ja sa teším, že môžem byť súčasťou. Spoločná pieseň sa začiatkom mája dočká premiéry v TV Šláger.

Množstvo akcií, na ktorých by ste deň čo deň vystupovala, je zrušených. Oddýchnete si teraz aspoň, nechýba vám „živé“ publikum?

Všetci sme sa museli prispôsobiť situácii, ktorá momentálne nastala. Každopádne, aj keď sú v tejto chvíli podujatia zrušené, kontakt s mojimi fanúšikmi som nestratila.Komunikujeme spoločne cez sociálne siete. Dostala som mediálny priestor v TV Šláger, kde z domu môžem pripravovať relácie, alebo potešiť fanúšikov domácimi videami, kde hrám na heligónke a koncertujem aspoň takto cez médiá. Taktiež sme s Ottom Weiterom a Andreou Fischer na diaľku natočili novú reláciu Silná trojka. Takže určite aj v tomto karanténnom období sa nenudím a nezúfam, pretože HUDBA JE LIEK. Všetkým prajem veľa zdravíčka.